ÃœlkÃ¼cÃ¼ Ozan Arif 'Cahilce Evet Deme' dedi halka hayÄ±r oyu kullanma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu

ÃœlkÃ¼cÃ¼ isimlerin Ã¶nemlilerinden Ozan Arif, referandum Ã¶ncesi 'Cahilce Evet deme' adlÄ± ÅŸiiri ile MHP'nin hÃ¼kÃ¼metle aynÄ± Ã§izgide verdiÄŸi karara tepki gÃ¶sterdi

YeniçaÄŸ gazetesinde yer alan habere göre, ülkücü camianÄ±n tanÄ±nan isimlerinden Ozan Arif, MHP’nin hükümet ile aynÄ± çizgide yer alan evet kararÄ±na tepki olarak referandumda ‘HayÄ±r’ deme çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli’yle arasÄ±nda yaÅŸanan gerginlik sebebiyle partinin etkinliklerine davet edilmeyen Ozan Arif, parti yönetimine sert eleÅŸtirilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸiir kaleme aldÄ±.16 Nisan'da yapÄ±lacak referandum öncesi Ozan Arif'in yazdÄ±ÄŸÄ± bu ÅŸiir çok konuÅŸulacaÄŸa benziyor.

Ozan Arif’in ‘HayÄ±r’ dediÄŸi ÅŸiiri ÅŸöyle:

CAHÄ°LCE ‘EVET’ DEME!..

Benim vatan sevgimle,

Hiç kimse yarÄ±ÅŸmasÄ±n!..

Ben kurtlara seslendim,

Çakallar karÄ±ÅŸmasÄ±n!..

Soruyorsun velâkin, ne söylesem bilmem ki!..

Ancak ÅŸöyle söylersem, anlarsÄ±n beni belki!..

Bir, beÅŸ deÄŸil kaç kere, ateÅŸlere atÄ±ldÄ±k!

SatÄ±ldÄ±k be kardeÅŸim, anlasana satÄ±ldÄ±k!..

Seni, beni teÅŸkilat, baÄŸÄ±mÄ±zdan tuttular!..

Götürüp el alemin, sürüsüne kattÄ±lar!..

AçÄ±k açÄ±k durum bu, ne beni yoruyorsun?

Kurt’tan köpek olur mu, ne diye soruyorsun?

Seni, beni, bizleri, satana ‘HayÄ±r’ elbet!..

Atimizi ateÅŸe, atana ‘HayÄ±r’ elbet…

‘HayÄ±r..’ diye haykÄ±r ki, bizi satanlar duysun,

Türkiye‘de TürklüÄŸe, Türk‘e çatanlar duysun…

Pe-ka-ka’yÄ± daha dün boÅŸayanlar utansÄ±n!..

Fetö ile nikahsÄ±z yaÅŸayanlar utansÄ±n!..

Ata sözüdür ata, domuz gönü post olmaz,

BunlarÄ±n hiç birinden ülkücüye dost olmaz…

SakÄ±n evet deyip de yÄ±lanlarÄ± koruma!

HÄ±rsÄ±zÄ±, hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, çalanlarÄ± koruma…

Yasa diye yapÄ±lan planlara ‘HayÄ±r’ de…

Bütün bu yalanlara, dolanlara ‘HayÄ±r’ de.

O on sekiz maddeyi, iyi oku, iyi bak…

Gayesi Vatan deÄŸil, kiÅŸileri korumak!..

Cahilce ‘Evet’ deme; bizi satan kurtulur!

Arif‘ce ‘HayÄ±r’ de ki; belki vatan kurtulur!..