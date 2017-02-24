ÃœlkÃ¼cÃ¼ Ozan Arif 'Cahilce Evet Deme' dedi halka hayÄ±r oyu kullanma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu

ÃœlkÃ¼cÃ¼ isimlerin Ã¶nemlilerinden Ozan Arif, referandum Ã¶ncesi 'Cahilce Evet deme' adlÄ± ÅŸiiri ile MHP'nin hÃ¼kÃ¼metle aynÄ± Ã§izgide verdiÄŸi karara tepki gÃ¶sterdi
YeniçaÄŸ gazetesinde yer alan habere göre, ülkücü camianÄ±n tanÄ±nan isimlerinden Ozan Arif, MHP’nin hükümet ile aynÄ± çizgide yer alan evet kararÄ±na tepki olarak referandumda ‘HayÄ±r’ deme çaÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
MHP Genel BaÅŸkanÄ± Devlet Bahçeli’yle arasÄ±nda yaÅŸanan gerginlik sebebiyle partinin etkinliklerine davet edilmeyen Ozan Arif, parti yönetimine sert eleÅŸtirilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± bir ÅŸiir kaleme aldÄ±.16 Nisan'da yapÄ±lacak referandum öncesi Ozan Arif'in yazdÄ±ÄŸÄ± bu ÅŸiir çok konuÅŸulacaÄŸa benziyor.
Ozan Arif’in ‘HayÄ±r’ dediÄŸi ÅŸiiri ÅŸöyle:
CAHÄ°LCE ‘EVET’ DEME!..
Benim vatan sevgimle,
Hiç kimse yarÄ±ÅŸmasÄ±n!..
Ben kurtlara seslendim,
Çakallar karÄ±ÅŸmasÄ±n!..
Soruyorsun velâkin, ne söylesem bilmem ki!..
Ancak ÅŸöyle söylersem, anlarsÄ±n beni belki!..
Bir, beÅŸ deÄŸil kaç kere, ateÅŸlere atÄ±ldÄ±k!
SatÄ±ldÄ±k be kardeÅŸim, anlasana satÄ±ldÄ±k!..
Seni, beni teÅŸkilat, baÄŸÄ±mÄ±zdan tuttular!..
Götürüp el alemin, sürüsüne kattÄ±lar!..
AçÄ±k açÄ±k durum bu, ne beni yoruyorsun?
Kurt’tan köpek olur mu, ne diye soruyorsun?
Seni, beni, bizleri, satana ‘HayÄ±r’ elbet!..
Atimizi ateÅŸe, atana ‘HayÄ±r’ elbet…
‘HayÄ±r..’ diye haykÄ±r ki, bizi satanlar duysun,
Türkiye‘de TürklüÄŸe, Türk‘e çatanlar duysun…
Pe-ka-ka’yÄ± daha dün boÅŸayanlar utansÄ±n!..
Fetö ile nikahsÄ±z yaÅŸayanlar utansÄ±n!..
Ata sözüdür ata, domuz gönü post olmaz,
BunlarÄ±n hiç birinden ülkücüye dost olmaz…
SakÄ±n evet deyip de yÄ±lanlarÄ± koruma!
HÄ±rsÄ±zÄ±, hÄ±rsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±, çalanlarÄ± koruma…
Yasa diye yapÄ±lan planlara ‘HayÄ±r’ de…
Bütün bu yalanlara, dolanlara ‘HayÄ±r’ de.
O on sekiz maddeyi, iyi oku, iyi bak…
Gayesi Vatan deÄŸil, kiÅŸileri korumak!..
Cahilce ‘Evet’ deme; bizi satan kurtulur!
Arif‘ce ‘HayÄ±r’ de ki; belki vatan kurtulur!..