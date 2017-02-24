Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 24/02/2017 08:24

Kandil'e yÃ¶nelik hava harekatÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne aÄŸÄ±r darbe

kandil bÃ¶lgesi

Irak'Ä±n kuzeyinde yer alan Kandil'e iki gÃ¼n Ã¶nce dÃ¼zenlenen hava harekatÄ± sonucunda 27 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Irak'Ä±n kuzeyindeki Kandil bölgesine 22 Åžubat'ta düzenlenen hava harekatÄ±nda 27 teröristin etkisiz hale getirildiÄŸi bildirildi.Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan bilgilendirmeye göre, 22 Åžubat'ta 14.30-15.15 saatleri arasÄ±nda Irak'Ä±n kuzeyindeki Kandil bölgesine, alÄ±nan anlÄ±k bir istihbaratÄ±n deÄŸerlendirilmesi sonucu, Türk Hava KuvvetleriÌ‡ne aiÌ‡t savaÅŸ uçaklarÄ± iÌ‡le hava harekatÄ± düzenlenmiÅŸti.Hava harekatÄ±nda üç barÄ±nma yeri imha edildi. Daha sonra yapÄ±lan tespit çalÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda, harekat sonrasÄ± 27 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiÄŸi tespit edildi.

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