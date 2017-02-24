Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 24/02/2017 09:28

O iller iÃ§in buzlanma ve don uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±

bulanma ve don

Meteoroloji bazÄ± iller iÃ§in buzlanma ve don uyarÄ±sÄ±nda bulundu

Meteoroloji 13. Bölge MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Malatya, AdÄ±yaman, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ile Bingöl'de yarÄ±n sabah saatlerine kadar havanÄ±n az bulutlu ve açÄ±k geçeceÄŸi tahmin ediliyor.

Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nda önemli bir deÄŸiÅŸiklik beklenmeyen bölgede, rüzgarlarÄ±n deÄŸiÅŸik yönlerde hafif, yer yer orta kuvvetli eseceÄŸi öngörülüyor.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayÄ±yla yer yer pus olabileceÄŸinden yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±n ve ilgililerin tedbirli olmasÄ± gerekiyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Suriye Kupal

Minik Irmak'Ä±n annesi yasak aÅŸk kurbanÄ± mÄ± oldu

KomÅŸusu tarafÄ±ndan tecavÃ¼z edildikten sonra Ã¶ldÃ¼rÃ¼len minik Irmak'Ä±n annesiyle ilgili Ã§arpÄ±cÄ± bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±

kandil bÃ¶lgesi

Kandil'e yÃ¶nelik hava harekatÄ±nda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne aÄŸÄ±r darbe

Irak'Ä±n kuzeyinde yer alan Kandil'e iki gÃ¼n Ã¶nce dÃ¼zenlenen hava harekatÄ± sonucunda 27 terÃ¶rist Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Ozan Arif

ÃœlkÃ¼cÃ¼ Ozan Arif 'Cahilce Evet Deme' dedi halka hayÄ±r oyu kullanma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu

ÃœlkÃ¼cÃ¼ isimlerin Ã¶nemlilerinden Ozan Arif, referandum Ã¶ncesi 'Cahilce Evet deme' adlÄ± ÅŸiiri ile MHP'nin hÃ¼kÃ¼metle aynÄ± Ã§izgide verdiÄŸi karara tepki gÃ¶sterdi