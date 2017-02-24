O iller iÃ§in buzlanma ve don uyarÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±

Meteoroloji bazÄ± iller iÃ§in buzlanma ve don uyarÄ±sÄ±nda bulundu

Meteoroloji 13. Bölge MüdürlüÄŸünden yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Malatya, AdÄ±yaman, ElazÄ±ÄŸ, Tunceli ile Bingöl'de yarÄ±n sabah saatlerine kadar havanÄ±n az bulutlu ve açÄ±k geçeceÄŸi tahmin ediliyor.

Hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nda önemli bir deÄŸiÅŸiklik beklenmeyen bölgede, rüzgarlarÄ±n deÄŸiÅŸik yönlerde hafif, yer yer orta kuvvetli eseceÄŸi öngörülüyor.

Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayÄ±yla yer yer pus olabileceÄŸinden yaÅŸanabilecek olumsuzluklara karÅŸÄ± vatandaÅŸlarÄ±n ve ilgililerin tedbirli olmasÄ± gerekiyor.