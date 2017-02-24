Minik Irmak'Ä±n annesi yasak aÅŸk kurbanÄ± mÄ± oldu

KomÅŸusu tarafÄ±ndan tecavÃ¼z edildikten sonra Ã¶ldÃ¼rÃ¼len minik Irmak'Ä±n annesiyle ilgili Ã§arpÄ±cÄ± bir iddia ortaya atÄ±ldÄ±

Manisa AlaÅŸehir'de 4 yaÅŸÄ±ndaki Irmak Kupal'Ä±n tecavüze uÄŸrayÄ±p vahÅŸice öldürülmesi tüm Türkiye'yi sarsmÄ±ÅŸtÄ±. Olaydan 3 ay sonra 21 Åžubat günü baba Bilal Kupal (44) önce eÅŸi Suriye Kupal'Ä± (27) ardÄ±ndan 10 yaÅŸÄ±ndaki kÄ±zÄ± AyÅŸe'yi bÄ±çaklayarak öldürdü. EÅŸinin kendisini aldattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Kupal tutuklandÄ±. Cinnetin ardÄ±ndaki gerçekler de ortaya çÄ±kmaya baÅŸladÄ±. Minik Irmak'Ä±n cinayetini aydÄ±nlatan Müge AnlÄ±, Suriye Kupal'Ä±n arkadaÅŸlarÄ±na anlattÄ±klarÄ±na göre çok küçük yaÅŸta baÅŸlÄ±k parasÄ± için hiç sevmediÄŸi halde Bilal Kupal ile evlendirildiÄŸini söyledi.

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EÅŸinin kÄ±skançlÄ±klarÄ± nedeni ile sÄ±k sÄ±k ÅŸiddete maruz kalan Suriye Kupal, küçük kÄ±zÄ± Irmak'Ä±n arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± dönemde de darp edilmiÅŸ olarak kameralar karÅŸÄ±sÄ±na geçti. O dönem Irmak'Ä± arayan polis, anne Suriye Kupal'Ä±n telefon kayÄ±tlarÄ±nÄ± inceledi. Kupal'Ä±n eÅŸini aldattÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±ktÄ±. Ancak Müge AnlÄ±, aileyi korumak adÄ±na bu bilgiyi aktarmadÄ±. "EÅŸim sürekli telefonla konuÅŸtuÄŸu için tartÄ±ÅŸtÄ±k" diyen Bilal Kupal'Ä±n aÅŸk mesajÄ± yakaladÄ±ÄŸÄ± öne sürüldü. "Seni seviyorum ve aÅŸkÄ±m" yazan mesajlarÄ± gören Kupal iddiaya göre, tartÄ±ÅŸma sÄ±rasÄ±nda da eÅŸinin kendisine "Bebek baÅŸkasÄ±ndan" demesi üzerine çÄ±lgÄ±na döndü. 1.5 aylÄ±k hamile Suriye Kupal, küçük kÄ±zÄ± AyÅŸe ile yatak odasÄ±na kaçtÄ±. Mutfaktan bÄ±çaÄŸÄ± alan Bilal Kupal kapÄ±yÄ± yumruklamaya baÅŸladÄ±. Anne kÄ±z kapÄ±nÄ±n arkasÄ±na yatak yorgan yÄ±ÄŸdÄ±. Hatta komÅŸunun ifadesine göre AyÅŸe "BabacÄ±ÄŸÄ±m yapma" diye yalvardÄ±. Ancak öfkeli koca önce eÅŸini ardÄ±ndan kÄ±zÄ±nÄ± bÄ±çaklayarak öldürdü. Sonra da yakmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. Bilal Kupal intihara kalkÄ±ÅŸtÄ±, baÅŸaramayÄ±nca sabaha kadar cesetlerin baÅŸÄ±nda bekledi. Baba Bilal Kupal tutuklanarak cezaevine gönderildi. Anne ile kÄ±zÄ± ise yan yana gömüldü.