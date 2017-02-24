Åžike davasÄ±nda flaÅŸ geliÅŸme Mehmet Baransu nezarete atÄ±ldÄ±

Åžike'de kumpas davasÄ±nda Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma nedeniyle Mehmet Baransu nezarete atÄ±ldÄ±

Fenerbahçe'nin de yer aldÄ±ÄŸÄ± kumpas davasÄ±nda mahkeme baÅŸkanÄ± katÄ±lÄ±m ile ilgili talepleri alÄ±rken ilk söz Mehmet Baransu'ya verildi. Baransu taleplerini bitirdikten sonra Trabzonspor'un eski vekili ve ÅŸu an Recep Denizer vekili olarak görev yapan avukat Nusret YÄ±lmaz'a dönerek bu davada Trabzonspor'un eski vekilinin olmasÄ±nÄ± anlayamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Baransu'nun bu sözleri üzerine Nusret YÄ±lmaz, Baransu'ya yönelik duyulmayan bazÄ± ifadeler kullandÄ±. YÄ±lmaz'Ä±n bu sözleri üzerine tartÄ±ÅŸma büyüdü. Baransu, kendisine küfür edildiÄŸini iddia etti. Bu tartÄ±ÅŸma sürerken mahkeme baÅŸkanÄ±n uyarÄ±larÄ±na raÄŸmen susmayan Baransu jandarmalar tarafÄ±ndan nezarete atÄ±ldÄ±.

BY-LOCK Ä°TÄ°RAFI

Fenerbahçe'ye ÅŸike kumpasÄ± davasÄ±nÄ±n kilit ismi eski organize ÅŸube müdürü Nazmi ArdÄ±ç'tan by-lock itirafÄ± geldi. FETÖ ile ilgili davalarda terör örgütü üyesi olmanÄ±n en önemli ÅŸartÄ± kabul edilen by-lock programÄ±nÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± itiraf eden ArdÄ±ç bu program telefonunda yüklü olmasÄ±na raÄŸmen hiç kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. ArdÄ±ç'Ä±n bu itirafÄ±nÄ±n davanÄ±n seyri açÄ±sÄ±ndan çok önemli olduÄŸu ifade ediliyor.