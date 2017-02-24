AyvalÄ±k'ta yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§ak gitmeye Ã§alÄ±ÅŸan 33 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

BalÄ±kesir'in AyvalÄ±k ilÃ§esinde yapÄ±lan operasyon sonucunda kaÃ§ak yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na kaÃ§mak isteyen 33 gÃ¶Ã§men yakalandÄ±

KOM Grup AmirliÄŸi ekipleri, AyvalÄ±k’Ä±n Küçükköy Mahallesi Tekev mevkii olarak da adlandÄ±rÄ±lan bölgede operasyonlar düzenledi. YapÄ±lan operasyonlarda A.Ö, E.A, F.Ö, H.K. ve E.A. isimli 5 organizatör ÅŸahÄ±s yakalandÄ±. AynÄ± operasyonda, organizatörlerin yasa dÄ±ÅŸÄ± yollarla yurt dÄ±ÅŸÄ±na götürmek istediÄŸi biri çocuk, 13 kadÄ±n olmak üzere toplam 33 göçmen de ele geçirildi. Yakalan göçmenlerin Gine, Somali, Mali, Küba, Fas, Irak, Kongo ve Suriye uyruklu olduklarÄ± öÄŸrenildi.AyvalÄ±k KOM Grup AmirliÄŸi’nin göçmen kaçakçÄ±larÄ±na yönelik gerçekleÅŸtirdikleri operasyonlarda 2 panelvan, 2 binek otomobil, 1 adet 7.65 mm çapÄ±nda tabanca, 7 adet fiÅŸek, 8 adet can yeleÄŸi ve 1 ÅŸiÅŸme bota da el konuldu. Yakalan A.Ö, E.A, F.Ö, H.K ve E.A isimli organizatörler yapÄ±lan sorgulamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan adli mercilere teslim edildi.33 göçmene AyvalÄ±k Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan insani yardÄ±m yapÄ±ldÄ±.