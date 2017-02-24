VatanÄ±m Sensin dizisinde bÃ¼yÃ¼k sÃ¼rpriz o oyuncu da dahil oluyor

2 Mart tarihinde yayÄ±nlanacak VatanÄ±m Sensin dizisinin 17. bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde Okan YalabÄ±k'Ä±n kadroya dahil olacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor

BaÅŸrolde Halit Ergenç ve Berguzar Korel'in yer aldÄ±ÄŸÄ± 'VatanÄ±m Sensin' dizisi, dün akÅŸam kolaj bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin yeni bölümünün hikaye yazÄ±mÄ±nda sorun çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± için yayÄ±nlanmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

AlÄ±nan son bilgiye göre, 'VatanÄ±m Sensin'in oyuncu kadrosuna Okan YalabÄ±k dahil olacak. Bu durumda baÅŸarÄ±lÄ± oyuncu, reyting rekorlarÄ± kÄ±ran ‘MuhteÅŸem YüzyÄ±l’ dizisinden 4 yÄ±l sonra Halit Ergenç ile yeniden bir araya gelecek.