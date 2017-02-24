Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 24/02/2017 16:32

Tutuklanan piyanist hakkÄ±nda karar verildi

Dengin Ceyhan

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle tutuklanan piyanist Dengin Ceylan tahliye edildi

Åžubat ayÄ±nÄ±n 14'ünde sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± gerekçe gösterilerek evinde gözaltÄ±na alÄ±nan piyanist Dengin Ceyhan, sekiz günlük gözaltÄ± sürecinin ardÄ±ndan tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. Genç piyanist, Gezi ParkÄ± eylemleri sÄ±rasÄ±nda piyano çalmÄ±ÅŸ, Soma katliamÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren iÅŸçilerin çocuklarÄ±na burs vermeyi amaçlayan ‘Piano for Soma’ etkinliÄŸine katÄ±lmÄ±ÅŸ, kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ihraç edilen akademisyenlere de destek vermiÅŸti.

 
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