Tutuklanan piyanist hakkÄ±nda karar verildi

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle tutuklanan piyanist Dengin Ceylan tahliye edildi
Åžubat ayÄ±nÄ±n 14'ünde sosyal medya paylaÅŸÄ±mlarÄ± gerekçe gösterilerek evinde gözaltÄ±na alÄ±nan piyanist Dengin Ceyhan, sekiz günlük gözaltÄ± sürecinin ardÄ±ndan tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. Genç piyanist, Gezi ParkÄ± eylemleri sÄ±rasÄ±nda piyano çalmÄ±ÅŸ, Soma katliamÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitiren iÅŸçilerin çocuklarÄ±na burs vermeyi amaçlayan ‘Piano for Soma’ etkinliÄŸine katÄ±lmÄ±ÅŸ, kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ihraç edilen akademisyenlere de destek vermiÅŸti.