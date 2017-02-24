FlaÅŸ SarÄ±yer'deki orman yangÄ±nÄ±na mÃ¼dahale devam ediyor

Ä°stanbul SarÄ±yer'deki ormanda Ã§Ä±kan yangÄ±na itfaiye ekipleri mÃ¼dahale etti

Ä°stanbul SarÄ±yer'de bulunan ormanlÄ±k alanda yangÄ±n çÄ±ktÄ±. Çok sayÄ±da itfaiye ekibi yangÄ±na müdahale ederken itfaiye helikopteri de söndürme çalÄ±ÅŸmalarÄ±na havdan destek verdi. YangÄ±n kontrol altÄ±na alÄ±nÄ±rken soÄŸutma çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.Ä°stanbul SarÄ±yer Kilyos'da bulunan ormanlÄ±k alanda henüz belirlemeyen bir nedenden yangÄ±n çÄ±ktÄ±. ÖÄŸlen saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda ormandan dumanlar yükseldiÄŸini gören vatandaÅŸlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Ä°hbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangÄ±nÄ± söndürmek için çalÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. ÇalÄ±larÄ±n tutuÅŸmasÄ±yla ormanÄ±n bir çok noktasÄ±na yayÄ±lan yangÄ±na müdahale eden itfaiye ekipleri çevrede geniÅŸ güvenlik önlemi aldÄ±. YangÄ±nÄ±n yayÄ±lmasÄ±nÄ± önlemek için de çalÄ±ÅŸma baÅŸlatan ekiplere itfaiye helikopteri de havadan destek verdi. Söndürme çalÄ±ÅŸmalarÄ±na destek vermek için olay yerine iÅŸ makinelerinin de geldiÄŸi görüldü.

YangÄ±nÄ± fark ederek olay yerine itfaiye ekiplerini çaÄŸÄ±ran Yusuf Duman, "Saat 14.00 gibiydi. Ormandan duman çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüm. Ä°tfaiye haber verdim. Ä°tfaiye geldi. Sonra söndürmeye baÅŸladÄ±lar. Ben bahçede çalÄ±ÅŸÄ±rken büyük bir ateÅŸ çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± gördüm ama neden çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyorum. Birisi mangal yakmÄ±ÅŸtÄ±r belki söndürmeyi unutmuÅŸtur. Ondan çÄ±kmÄ±ÅŸ olabilir" dedi.YangÄ±n kÄ±sa sürede kontrol altÄ±na alÄ±nÄ±rken ekiplerin soÄŸutma çalÄ±ÅŸmalarÄ± devam ediyor.