Valilik aÃ§Ä±kladÄ± o alanlar 15 gÃ¼n boyunca Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi

Hakkari'de yapÄ±lacak operasyonlar nedeniyle bazÄ± alanlarla Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lge uygulamasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±

Hakkari ValiliÄŸi, merkez ve ilçelerindeki bazÄ± alanlarÄ±n 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiÄŸini duyurdu.Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, bölücü terör örgütü ve diÄŸer terör örgütlerinin son zamanlardaki terör ve yÄ±ldÄ±rma eylemlerinin, ilin sosyal ve ekonomik geliÅŸmesini olumsuz etkilediÄŸi bildirildi.Bu eylemler neticesinde vatandaÅŸlarÄ±n ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarÄ±nÄ± kullanmaktan mahrum kaldÄ±ÄŸÄ± vurgulanan açÄ±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatlarÄ± olumsuz etkilenen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z büyük maÄŸduriyet yaÅŸamaktadÄ±r. Valilik makamÄ±mÄ±z, öncelikle vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, mevcut huzur ve güven ortamÄ±nÄ±n devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldÄ±rÄ±dan korunmasÄ± maksadÄ±yla bölgesinde emniyet ve asayiÅŸi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadÄ±r."Bu tedbirler kapsamÄ±nda 2565 sayÄ±lÄ± Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereÄŸince Hakkari merkezi ile Çukurca, Åžemdinli ve Yüksekova ilçeleri sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki 24 bölgenin 27 Åžubat 00.00'dan 13 Mart 23.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiÄŸi kaydedilen açÄ±klamada, vatandaÅŸlarÄ±n belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara iliÅŸkin detaylÄ± bilgiye valiliÄŸin internet sitesinden ulaÅŸÄ±labileceÄŸi kaydedildi.