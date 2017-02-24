Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 24/02/2017 17:43

Valilik aÃ§Ä±kladÄ± o alanlar 15 gÃ¼n boyunca Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lgesi ilan edildi

Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lge uygulamasÄ±

Hakkari'de yapÄ±lacak operasyonlar nedeniyle bazÄ± alanlarla Ã¶zel gÃ¼venlik bÃ¶lge uygulamasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±

Hakkari ValiliÄŸi, merkez ve ilçelerindeki bazÄ±  alanlarÄ±n 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiÄŸini duyurdu.Valilikten yapÄ±lan açÄ±klamada, bölücü terör örgütü ve diÄŸer terör  örgütlerinin son zamanlardaki terör ve yÄ±ldÄ±rma eylemlerinin, ilin sosyal ve  ekonomik geliÅŸmesini olumsuz etkilediÄŸi bildirildi.Bu eylemler neticesinde vatandaÅŸlarÄ±n ekonomik, sosyal faaliyetlerini  yürütme ve seyahat etme haklarÄ±nÄ± kullanmaktan mahrum kaldÄ±ÄŸÄ± vurgulanan  açÄ±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatlarÄ± olumsuz etkilenen vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z büyük maÄŸduriyet  yaÅŸamaktadÄ±r. Valilik makamÄ±mÄ±z, öncelikle vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal  güvenliÄŸinin saÄŸlanmasÄ±, mevcut huzur ve güven ortamÄ±nÄ±n devam ettirilmesi,  devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldÄ±rÄ±dan korunmasÄ±  maksadÄ±yla bölgesinde emniyet ve asayiÅŸi temin etmek için ilgili mevzuat  çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadÄ±r."Bu tedbirler kapsamÄ±nda 2565 sayÄ±lÄ± Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik  Bölgeleri Kanunu’nun 32/A maddesi gereÄŸince Hakkari merkezi ile Çukurca, Åžemdinli  ve Yüksekova ilçeleri sÄ±nÄ±rlarÄ±ndaki 24 bölgenin 27 Åžubat 00.00'dan 13 Mart  23.59'a kadar "özel güvenlik bölgesi" ilan edildiÄŸi kaydedilen açÄ±klamada,  vatandaÅŸlarÄ±n belirtilen bölgelere izinsiz girmesinin yasaklandÄ±ÄŸÄ± duyuruldu.Özel güvenlik bölgesi ilan edilen alanlara iliÅŸkin detaylÄ± bilgiye  valiliÄŸin internet sitesinden ulaÅŸÄ±labileceÄŸi kaydedildi.

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