FlaÅŸ o kÃ¶ylerde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi

DiyarbakÄ±r'Ä±n bazÄ± ilÃ§elerindeki 10 kÃ¶yde sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edildi

DiyarbakÄ±r ValiliÄŸinden yapÄ±lan açÄ±klamada, “Lice, Silvan ve Kulp ilçeleri mülki sÄ±nÄ±rlarÄ± içerisinde bulunan daÄŸlÄ±k ve ormanlÄ±k alanda faaliyet yürüten, aralarÄ±nda üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduÄŸu deÄŸerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarÄ±nÄ± etkisiz hale getirmek maksadÄ±yla operasyon düzenlenecektir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkÄ±n can ve mal güvenliÄŸini saÄŸlamak amacÄ±yla Silvan’a baÄŸlÄ± DolaplÄ±dere, DaÄŸcÄ±lar, Mutluca ve Çaldere, Lice’ye baÄŸlÄ± KÄ±yÄ±köy, DallÄ±ca, Türeli ve Kutlu ile Kulp’a baÄŸlÄ± Demirli ve TaÅŸköprü köylerinde saat 16.30’dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokaÄŸa çÄ±kma yasaÄŸÄ± uygulanacaktÄ±r. Söz konusu yasaÄŸa uyulmasÄ±, vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n can ve mal güvenliÄŸi yönünden önem arz etmekte olup, yasaÄŸÄ±n bitim süresi ayrÄ±ca duyurulacaktÄ±r” denildi.