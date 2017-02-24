El Bab ÅŸehidinin acÄ± haberi ailesine ulaÅŸtÄ±

El Bab'da ÅŸehit dÃ¼ÅŸen Astsubay KÄ±demli Ã‡avuÅŸ Hasan Ã‡oban'Ä±n BalÄ±kesir'in Burhaniye ilÃ§esindeki ailesine acÄ± haber verildi

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevine gelen Burhaniye KaymakamÄ± Hüseyin Öner ve yetkililer, Çoban'Ä±n ÅŸehadet haberini babasÄ± Ä°brahim Çoban'a verdi. Çoban'Ä±n evine Türk bayraÄŸÄ± asÄ±lÄ±rken, Burhaniye Belediyesince evin önüne de taziye çadÄ±rÄ± kuruldu.Kayseri 1. Komando Hava Ä°ndirme TugayÄ±nda geçici görevli Çoban'Ä±n bekar olduÄŸu ve 2 kardeÅŸinin bulunduÄŸu öÄŸrenildi. Çoban'Ä±n arkadaÅŸÄ± Mustafa Tan, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Daha 10-15 gün önce buradaydÄ± Hasan, izindeydi. Yeni döndü oraya. Gitti ve ÅŸehit haberini aldÄ±k. Çok üzüldük hepimiz. BaÅŸÄ±mÄ±z saÄŸolsun." dedi.