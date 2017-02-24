Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 24/02/2017 19:35

Bir kadÄ±n daha vahÅŸi bir cinayete kurban gitti

kadÄ±n cinayeti

Denizli'nin Merkezefendi ilÃ§esinde bir kadÄ±n sokak ortasÄ±nda silahla vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Olay, saat 16.15'te meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 48 yaÅŸÄ±ndaki Derya Gündüz, henüz ismi öÄŸrenilemeyen bir ÅŸahÄ±sla tartÄ±ÅŸtÄ±. KimliÄŸi belirsiz kiÅŸi, elindeki silahla Derya Gündüz'ün kafasÄ±na sÄ±ktÄ±. OlayÄ±n zanlÄ±sÄ± hemen olay yerinden uzaklaÅŸarak, kayÄ±plara karÄ±ÅŸtÄ±.Silah sesini duyan vatandaÅŸlarÄ±n durumu 112 acil servise haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. AÄŸÄ±r yaralanan kadÄ±n yapÄ±lan ilk müdahalenin ardÄ±ndan Denizli Devlet Hastanesine kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

YapÄ±lan tüm müdahalenin raÄŸmen 48 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±n kurtarÄ±lamayarak, hayatÄ±nÄ± kaybetti. KadÄ±nÄ±n cesedi otopsi yapÄ±lmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldÄ±rÄ±ldÄ±.GeniÅŸ güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptÄ±. YapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan kadÄ±nÄ±n silahla kafasÄ±ndan vurulduÄŸu tespit edildi.

Åžüphelinin yakalanmasÄ± için geniÅŸ çaplÄ± çalÄ±ÅŸma baÅŸlatÄ±lÄ±rken, olay ilgili soruÅŸturma sürüyor.

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