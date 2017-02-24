Ä°stanbul'un o ilÃ§elerinde 27 Åžubat Pazartesi gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

Ä°stanbul Avrupa yakasÄ±ndaki bazÄ± ilÃ§elerde 27 Åžubat Pazartesi gÃ¼nÃ¼ elektrik kesintisi yapÄ±lacak

BoÄŸaziçi Elektrik DaÄŸÄ±tÄ±m AÅž'den (BEDAÅž) yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Küçükçekmece, BaÅŸakÅŸehir, BaÄŸcÄ±lar, Esenyurt, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Güngören ilçelerinin bazÄ± mahallelerinde deÄŸiÅŸik zaman dilimlerinde elektrik kesintisine gidilecek.Bu ilçelerin bazÄ± mahallelerine 27 Åžubat Pazartesi günü 08.00 ila 19.00 arasÄ± farklÄ± saatlerde elektrik verilemeyecek.Aboneler, elektrik verilemeyecek ilçelerdeki mahalle ve sokaklara iliÅŸkin detaylar ile kesintinin saat bilgilerine BEDAÅž'Ä±n internet sitesinde yer alan "PlanlÄ± Kesintiler" bölümünden ulaÅŸabilecek.