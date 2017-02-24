AÃ§lÄ±k grevindeki hayvanseverler kendi mezarlarÄ±nÄ± kazdÄ±lar

BartÄ±n'da yaÅŸanan olayda 5 gÃ¼ndÃ¼r aÃ§lÄ±k grevi yapan 3 hayvansever kendi mezarlarÄ±nÄ± kendileri kazdÄ±

Sokak hayvanlarÄ±na yönelik zehirleme, ÅŸiddet ve tecavüz gibi kötü muamelenin son bulmasÄ± için Ä°nkumu beldesindeki ÅŸehir çöplüÄŸünde 19 Åžubat'ta açlÄ±k grevine baÅŸlayan AyÅŸe Köse, UÄŸurcan Saban ve Sevim Arkan kendilerine mezar kazdÄ±.Arkan, sokak hayvanlarÄ±nÄ±n sesi olmak için ailesini 2 yÄ±l önce bÄ±rakarak BartÄ±n’a geldiÄŸini söyledi.

BeÅŸ gündür açlÄ±k grevinde olduklarÄ±nÄ± belirten Arkan, "Sokak hayvanlarÄ±nÄ±n artÄ±k iÅŸkence ve ÅŸiddet görmesini istemiyorum. Onlara dokunulmasÄ±nÄ± istemiyorum. Hayvan seven veya sevmeyen merhametli insanlar futbolcu, ünlü arkadaÅŸlar siz hayvanlarÄ± sevmiyor musunuz? Hayvanlara ÅŸiddet uygulayanlara cezalar gelmesi için ben her gün burada mücadele veriyorum." diye konuÅŸtu.

Dünyada kendi mezarÄ±nÄ± kazmak kadar daha baÅŸka aÄŸÄ±r bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Arkan, "ArkadaÅŸlar, birlikte bu sokak hayvanlarÄ±nÄ± kurtaralÄ±m. Ben çöplükte sokak hayvanlarÄ±na dünya kurdum. Ama maalesef kimseyi göremiyoruz ki yanÄ±mÄ±zda. Ä°lla ölmem mi gerekiyor gerekli yasanÄ±n gelmesi için? BakÄ±n artÄ±k mezarÄ±mÄ± kazÄ±yorum, artÄ±k bundan sonrasÄ±nÄ± siz düÅŸünün.” ifadesini kullandÄ±.

UÄŸurcan Saban da bu yolda canÄ±nÄ± feda etmeye hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± dile getirerek "Desteklerini hiç kimse esirgemesin bizden. Burada çok desteÄŸe ihtiyacÄ±mÄ±z var. Bizim sesimiz duyulsun. Biz burada ilk adÄ±mÄ± attÄ±k, artÄ±k gerisi hayvan sevenlere kaldÄ±. Grevin beÅŸinci gününde baÅŸ dönmesi, sinirlenme, gibi belirtiler ortaya çÄ±ktÄ±." dedi.