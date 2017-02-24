Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 24/02/2017 20:01

AÃ§lÄ±k grevindeki hayvanseverler kendi mezarlarÄ±nÄ± kazdÄ±lar

aÃ§lÄ±k grevi

BartÄ±n'da yaÅŸanan olayda 5 gÃ¼ndÃ¼r aÃ§lÄ±k grevi yapan 3 hayvansever kendi mezarlarÄ±nÄ± kendileri kazdÄ±

Sokak hayvanlarÄ±na yönelik zehirleme, ÅŸiddet ve tecavüz gibi kötü  muamelenin son bulmasÄ± için Ä°nkumu beldesindeki ÅŸehir çöplüÄŸünde 19 Åžubat'ta  açlÄ±k grevine baÅŸlayan AyÅŸe Köse, UÄŸurcan Saban ve Sevim Arkan kendilerine mezar  kazdÄ±.Arkan, sokak hayvanlarÄ±nÄ±n sesi  olmak için ailesini 2 yÄ±l önce bÄ±rakarak BartÄ±n’a geldiÄŸini söyledi.

BeÅŸ gündür açlÄ±k grevinde olduklarÄ±nÄ± belirten Arkan, "Sokak  hayvanlarÄ±nÄ±n artÄ±k iÅŸkence ve ÅŸiddet görmesini istemiyorum. Onlara dokunulmasÄ±nÄ±  istemiyorum. Hayvan seven veya sevmeyen merhametli insanlar futbolcu, ünlü  arkadaÅŸlar siz hayvanlarÄ± sevmiyor musunuz? Hayvanlara ÅŸiddet uygulayanlara  cezalar gelmesi için ben her gün burada mücadele veriyorum." diye konuÅŸtu.

Dünyada kendi mezarÄ±nÄ± kazmak kadar daha baÅŸka aÄŸÄ±r bir ÅŸey olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±  söyleyen Arkan, "ArkadaÅŸlar, birlikte bu sokak hayvanlarÄ±nÄ± kurtaralÄ±m. Ben  çöplükte sokak hayvanlarÄ±na dünya kurdum. Ama maalesef kimseyi göremiyoruz ki  yanÄ±mÄ±zda. Ä°lla ölmem mi gerekiyor gerekli yasanÄ±n gelmesi için? BakÄ±n artÄ±k  mezarÄ±mÄ± kazÄ±yorum, artÄ±k bundan sonrasÄ±nÄ± siz düÅŸünün.” ifadesini kullandÄ±.

UÄŸurcan Saban da bu yolda canÄ±nÄ± feda etmeye hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± dile  getirerek "Desteklerini hiç kimse esirgemesin bizden. Burada çok desteÄŸe  ihtiyacÄ±mÄ±z var. Bizim sesimiz duyulsun. Biz burada ilk adÄ±mÄ± attÄ±k, artÄ±k gerisi  hayvan sevenlere kaldÄ±. Grevin beÅŸinci gününde baÅŸ dönmesi, sinirlenme, gibi  belirtiler ortaya çÄ±ktÄ±." dedi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z

Hakan Erkul

7 yÄ±llÄ±k karÄ±sÄ±nÄ±n teyzesi olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendi

MuÅŸ'ta yaÅŸayan 28 yaÅŸÄ±ndaki Hakan Erkul, 7 yÄ±l Ã¶nce dini nikahla evlendiÄŸi karÄ±sÄ±nÄ±n nÃ¼fus kayÄ±tlarÄ±nda kÄ±z kardeÅŸi olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendi

elektrik kesintisi

Ä°stanbul'un o ilÃ§elerinde 27 Åžubat Pazartesi gÃ¼nÃ¼ elektrikler kesilecek

Ä°stanbul Avrupa yakasÄ±ndaki bazÄ± ilÃ§elerde 27 Åžubat Pazartesi gÃ¼nÃ¼ elektrik kesintisi yapÄ±lacak

kadÄ±n cinayeti

Bir kadÄ±n daha vahÅŸi bir cinayete kurban gitti

Denizli'nin Merkezefendi ilÃ§esinde bir kadÄ±n sokak ortasÄ±nda silahla vurularak Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼