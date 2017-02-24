7 yÄ±llÄ±k karÄ±sÄ±nÄ±n teyzesi olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendi

MuÅŸ'ta yaÅŸayan 28 yaÅŸÄ±ndaki Hakan Erkul, 7 yÄ±l Ã¶nce dini nikahla evlendiÄŸi karÄ±sÄ±nÄ±n nÃ¼fus kayÄ±tlarÄ±nda kÄ±z kardeÅŸi olduÄŸunu Ã¶ÄŸrendi

Hasköy'de ÅŸoförlük yapan Hakan Erkul, amcasÄ±nÄ±n kÄ±zÄ± Songül Erkul ile 2010 yÄ±lÄ±nda dini nikahla evlendi. Bu evlilikten 3 çocuÄŸu olan Hakan Erkul, ilk çocuÄŸu olduktan sonra resmi nikah iÅŸlemleri için Nüfus MüdürlüÄŸüne gittiÄŸini bildirdi. KayÄ±tlara göre eÅŸi Songül'ün annesinin kÄ±z kardeÅŸi olarak gözükmesi üzerine annesinin mahkemeye baÅŸvurarak HanÄ±mÅŸah Sezgin olarak ismini deÄŸiÅŸtirdiÄŸini anlatan Hakan Erkul, kayÄ±tlardaki karÄ±ÅŸÄ±klÄ±kla ilgili olarak ÅŸunlarÄ± söyledi:

"Dedem eÅŸine nikah yapmamÄ±ÅŸ. AynÄ± zamanda kayÄ±npederim olan amcam da annemi kÄ±zÄ± olarak kendi üzerine kayÄ±t ettirmiÅŸ. Yani annem ile eÅŸim kayÄ±tlarda kardeÅŸ görünüyor. Amcam da hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Bu yüzden ben de nikah iÅŸlemlerini yaptÄ±ramadÄ±m. Resmi nikah yaptÄ±ramadÄ±ÄŸÄ±m için 3 çocuÄŸum sosyal haklardan yararlanamÄ±yor. Bu durumun düzeltilmesini istiyorum."

Evli ve üç çocuk annesi olmasÄ±na karÅŸÄ±n nüfusta bekar olarak gözüktüÄŸünü ifade eden Songül Erkul ise "7 yÄ±ldÄ±r evliyim ama resmi kayÄ±tlarda yok. Bizim bu karÄ±ÅŸÄ±k durumu çözmemiz imkansÄ±z. Devlet bu yanlÄ±ÅŸlÄ±ÄŸÄ± düzeltsin. ÇocuklarÄ±n okul ve Hastane durumlarÄ±nda bayaÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸÄ±yoruz" diye konuÅŸtu.

Nüfus ve VatandaÅŸlÄ±k Müdürü YaÅŸar CoÅŸkun ise kayÄ±tlarda Songül Erkul'un Hakan Erkul'un teyzesi olarak göründüÄŸünü, annesinin ismini deÄŸiÅŸtirdiÄŸine iliÅŸkin mahkeme kararÄ±nÄ±n getirilmesi halinde konuyu yeniden deÄŸerlendirebileceklerini belirtti.