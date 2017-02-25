BakanlÄ±k aÃ§Ä±kladÄ± 2017'de hac ziyaretini yapacaklarÄ±n listesi yayÄ±mlandÄ±

YaklaÅŸÄ±k 2 milyona yakÄ±n hacÄ± adayÄ±nÄ±n Diyanet BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan beklediÄŸi haber geldi. BakanlÄ±k bu yÄ±l hac ziyaretini yapacak kiÅŸileri kura yÃ¶ntemiyle belirledikten sonra internet sitesinden aÃ§Ä±kladÄ±.

1 milyon 892 bin 724 kiÅŸi katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hac kuralarÄ±nÄ±n çekilmesinin ardÄ±ndan hazÄ±rlanan sonuçlar saat 23.00'ten itibaren Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinde yayÄ±mlandÄ±Türkiye Diyanet VakfÄ± Konferans Salonu'nda yapÄ±lan kura çekimi Kur'an tilaveti okunmasÄ±yla baÅŸladÄ±.Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Mehmet Görmez, hac ibadetine iliÅŸkin, "ÇÄ±ktÄ±ÄŸÄ±, gitme imkanÄ±na kavuÅŸtuÄŸumuzda sevinmeyi, coÅŸmayÄ± ne kadar haklÄ± buluyorsak, çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ±nda da üzülmeyi o kadar hak eden bir ibadet." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.Hac ibadetinin farklÄ± Ä±rklarÄ±, renkleri, coÄŸrafyalarÄ± ve kültürleri olan ama aynÄ± imanÄ±, aÅŸkÄ± ve heyecanÄ± olan müminleri senede bir defa Kabetullah'Ä±n etrafÄ±nda bir araya getiren "MuhteÅŸem" bir ibadet olduÄŸunu ifade eden Görmez, "Hac ibadeti hem kalbimize, hem ahiretimize, hem kardeÅŸlerimize, hem Kabetullah'a yolculuktur. Ama hac ibadetinin en büyük gayesi Kabe'nin Rabb'ine yolculuktur, onun sahibine yolculuktur." dedi.

SONUÇLAR Ä°NTERNET SÄ°TESÄ°NDEN YAYIMLANDI

Kura sonuçlarÄ±, saat 23.00'ten itibaren Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinden yayÄ±mlandÄ±.Hac kesin kayÄ±tlarÄ± 3-13 Mart tarihleri arasÄ±nda yapÄ±lacak. Belirlenen süre içerisinde kesin kayÄ±t yaptÄ±rmayanlarÄ±n yerine, kura sÄ±rasÄ± gözetilerek 16-24 Mart arasÄ±nda daÄŸÄ±tÄ±lan kontenjanlar çerçevesinde kayÄ±tlar alÄ±nacak.Sonuçlar için aÅŸaÄŸÄ±daki linke tÄ±klayÄ±n

http://hac.diyanet.gov.tr