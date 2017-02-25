Bu araÃ§ ilanÄ±nÄ± gÃ¶ren gÃ¼lme krizine giriyor

Ä°nternette satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karttÄ±ÄŸÄ± otomobili iÃ§in aÃ§Ä±klamasÄ±na yazdÄ±ÄŸÄ± ÅŸiir ilanÄ± gÃ¶ren kullanÄ±cÄ±larÄ± gÃ¼lme krizine sokuyor.

Ä°nternete attÄ±ÄŸÄ± ilanÄ±nda kafiye kurallarÄ±na da uyarak 2 kÄ±talÄ±k ÅŸiir yazan Özsoy, aracÄ±yla ilgili bazÄ± teknik bilgileri de ÅŸiir diliyle aktarÄ±rken, esprili dili ise okuyanlarÄ± gülme krizine sokuyor. "Bakmadan geçme" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla 2008 model aracÄ±nÄ± internetten satÄ±ÅŸa sunan ve Kürtün Belediyesi'nde yazÄ± iÅŸleri müdürü olarak çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenilen Özsoy'un yazdÄ±ÄŸÄ± ve kÄ±sa süre içerisinde sosyal medyada hÄ±zla paylaÅŸÄ±lmaya baÅŸlanan ÅŸiir ÅŸöyle:

Dostlar selam eder, hürmet eder, herkese hayÄ±rlÄ± satÄ±ÅŸlar dilerim,

Bende aracÄ±mÄ± satÄ±yorum burdan tüm dostlara ilan ederim,

AracÄ±mda hata yok, kusur yok dersem inanÄ±n yalan söylerim,

Almak isteyen olursa ister yüz yüze, ister telefonda sizinle muhabbet ederim.

FiyatÄ± yüksek, fazla diyen olursa sebebini söyler beyan ederim,

Alacak arkadaÅŸ ciddiyse pazarlÄ±k sünnettir biraz ikram ederim,

EÄŸer Ä±srar ederse selam eder, hürmet eder Allah'a emanet ederim,

AracÄ±mÄ± satmam yayla bayÄ±r gezer ben bu siteden giderim.

iÅŸte o ilan: