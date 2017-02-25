Bu kadarÄ± yok artÄ±k dedirtti Ses Ã§Ä±kartmasÄ±nlar diye Ã§oraplarÄ±n iÃ§ine koymuÅŸlar

Polisler bu sefer uyuÅŸturucu ve silah aramadÄ±. Edirne sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±ndan KÄ±rÄ±klareli'ye giden bir otomobilin bagajÄ±ndan iÃ§inden Ã§oraplara sarÄ±lmÄ±ÅŸ papaÄŸanlar Ã§Ä±ktÄ±.

Edirne Dereköy SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'nda bir otomobil yönelik yapÄ±lan operasyonda, bez kÄ±lÄ±flara ve çorap içerisine gizlenerek yurda sokulmak istenen 45 adet sultan cinsi papaÄŸan ele geçirildi. Olayla ilgili Bulgaristan uyruklu otomobil sürücüsü gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Edirne Gümrük Muhafaza KaçakçÄ±lÄ±k ve Ä°stihbarat MüdürlüÄŸü'ne baÄŸlÄ± ekipler, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriÅŸ yapmaya çalÄ±ÅŸan Bulgaristan plakalÄ± bir otomobili durdurarak detaylÄ± arama yaptÄ± Otomobilin içerisinde ve bagajÄ±nda yapÄ±lan aramalarda, bez kÄ±lÄ±flara ve çorap içerisine gizlenerek kaçak olarak yurda sokulmaya çalÄ±ÅŸÄ±lan 45 adet sultan cinsi papaÄŸan ele geçirildi. PapaÄŸanlarÄ± getiren otomobilin Bulgar uyruklu sürücüsü D.D. gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. D.D. ifadesinde, "PapaÄŸanlarÄ± ses çÄ±karmamasÄ± için bez kÄ±lÄ±flara ve çorabÄ±n içine gizledim. Bu papaÄŸanlarÄ± Bulgaristan'da ucuza alÄ±p, Türkiye'de daha pahalÄ± fiyattan satacaktÄ±m" dedi.