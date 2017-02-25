Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 25/02/2017 09:26

Ä°DO ve BUDO seferlerinin bazÄ±larÄ±nÄ± iptal etti


Ä°DO ve BUDO hava koÅŸullarÄ± nedeniyle bazÄ± seferlerini iptal ettiÄŸini duyurdu.

Ä°stanbul Deniz Otobüsleri (Ä°DO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) Marmara Bölgesi'ndeki olumsuz hava koÅŸullarÄ± sebebiyle seferlerini iptal etti. BUDO'nun resmi sayfasÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, 25 Åžubat tarihinde 08.00 Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (Büyükçekmece), 08.30 Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.00 Bursa (Mudanya) - Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (Ä°hlas) 09.00 Bursa (Mudanya) - Armutlu (Ä°hlas), 09.30 Armutlu (Ä°hlas) - Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci),10.30 Ä°stanbul (Büyükçekmece) - Bursa (Mudanya), 10.45 Ä°stanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi. Ä°DO'nun resmi sayfasÄ±ndan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre ise 25 Åžubat tarihinde, 08.35 BostancÄ±-Kartal-Tuzla-Yalova, 09.30 Bandirma-Yenikapi-Bostanci, 09.30 BeÅŸiktaÅŸ-KadÄ±köy-YenikapÄ±-Bursa, 11.30 Yalova-Tuzla-Kartal seferleri iptal edildi.

 

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Ä°nternette satÄ±ÅŸa Ã§Ä±karttÄ±ÄŸÄ± otomobili iÃ§in aÃ§Ä±klamasÄ±na yazdÄ±ÄŸÄ± ÅŸiir ilanÄ± gÃ¶ren kullanÄ±cÄ±larÄ± gÃ¼lme krizine sokuyor.


Her sokaÄŸa didik didik baktÄ±lar Ä°stanbul polisinden eÅŸ zamanlÄ± operasyon

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Bu kadarÄ± yok artÄ±k dedirtti Ses Ã§Ä±kartmasÄ±nlar diye Ã§oraplarÄ±n iÃ§ine koymuÅŸlar

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