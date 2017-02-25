Belediye baÅŸkanÄ± terÃ¶rden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ± o belediyeye TÃ¼rk bayraÄŸÄ± asÄ±ldÄ±

Polis, terÃ¶r soruÅŸtmasÄ± kapsamÄ±nda Mardin'in Savur Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet AydÄ±n AlÃ¶kmen'i gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. GÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerinin belediyeye TÃ¼rk bayraÄŸÄ± asmasÄ± ise, dikkatlerden kaÃ§madÄ±.

Mardin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca yürütülen terör soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda, evinde arama yapÄ±lan Savur Belediye BaÅŸkanÄ± DBP'li Mehmet AydÄ±n Alökmen'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 5 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Operasyonu yapan güvenlik güçleri, arama sÄ±rasÄ±nda Savur Belediye binasÄ±na Türk bayraÄŸÄ± astÄ±. Mardin Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n yürüttüÄŸü soruÅŸturma kapsamÄ±nda, Sulh Ceza HakimliÄŸi'nden alÄ±nan arama kararÄ± üzerine, bugün sabah saatlerinde Savur ilçe Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. Operasyon için geniÅŸ güvenlik önlemleri alÄ±nÄ±rken, Belediye binasÄ±na giriÅŸ ve çÄ±kÄ±ÅŸlara izin verilmedi. Operasyon kapsamÄ±nda DBP'li Savur Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet AydÄ±n Alökmen'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 7 kiÅŸinin evlerinde de arama yapÄ±ldÄ±. BaÅŸkan Alökmen'in de aralarÄ±nda bulunduÄŸu 5 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±nÄ±rken, hakkÄ±nda yakalama kararÄ± bulunun 2 ÅŸüphelinin yakalanmasÄ± için çalÄ±ÅŸmalarÄ±n devam ettiÄŸi bildirildi. Åžüphelilerin Savur'a baÄŸlÄ± YeÅŸilalan, YaylayanÄ±, Kaplan köyleri ile Artuklu ilçesine baÄŸlÄ± Aran köyünde bulunan evlerinde yapÄ±lan aramada, örgütsel içerikli kitap, bazÄ± dökümanlar ve dijital materyallere el konulduÄŸu belirtildi.

BELEDÄ°YE BÄ°NASINA TÜRK BAYRAÄžI ASILDI

EÅŸ zamanlÄ± olarak yapÄ±lan operasyon sÄ±rasÄ±nda ÅŸüphelilerin evleri ile birlikte Savur Belediyesi'nde de Terörle Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü ekiplerince arama yapÄ±ldÄ±. Arama çalÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi sÄ±rada operasyona katÄ±lan güvenlik güçleri, Savur Belediye binasÄ±na Türk bayraÄŸÄ± çekti. GözaltÄ±na alÄ±nan Belediye BaÅŸkanÄ± Mehmet AydÄ±n Alökmen'in sorgulanmak üzere emniyete götürüldüÄŸü öÄŸrenildi.