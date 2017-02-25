Bitlis'te PKK'ya aÄŸÄ±r darbe 8 terÃ¶rist Ã¶lÃ¼ 2 terÃ¶rist saÄŸ ele geÃ§irildi

Bitlis'te Jandarma BÃ¶lge KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± timler PKK'ya aÄŸÄ±r kÄ±ÅŸ koÅŸullarÄ±nda yaptÄ±klarÄ± operasyonda 8'i Ã¶lÃ¼ 2'si saÄŸ olarak terÃ¶ristleri ele geÃ§irirken; 1 asker ve 1 kÃ¶y koyucusu hafif yaralandÄ±.

AÄŸÄ±r kÄ±ÅŸ koÅŸullarÄ±nÄ±n hüküm sürdüÄŸü Bitlis'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar ise aralÄ±ksÄ±z sürdürülüyor. Kar kalÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yer yer 2 metreyi bulduÄŸu kentte, geçen 20 Åžubat'ta Bitlis Jandarma Bölge KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± birlikler tarafÄ±ndan 'Åžehit Güvenlik Korucusu Nihat Çaprak-41 Operasyonu' baÅŸlatÄ±ldÄ±. Merkeze baÄŸlÄ± Sehi OrmanlarÄ± bölgesinde baÅŸlatÄ±lan operasyonda, güvenlik güçleri, 24 Åžubat'ta bir grup PKK'lÄ± teröristle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Güvenlik güçlerinin, 'Teslim ol' çaÄŸrÄ±sÄ±na ateÅŸle karÅŸÄ±lÄ±k verilmesi üzerine çatÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. ÇÄ±kan çatÄ±ÅŸmada 3'ü kadÄ±n 8 terörist etkisiz hale getirilirken, 2 terörist ise yakalandÄ±. Operasyon bölgesinde PKK'lÄ± teröristlere ait sÄ±ÄŸÄ±nak ve barÄ±naklarda ise çok sayÄ±da silah, mühimmat ve yaÅŸam malzemesi ele geçirildi.

1 ASKER 1 KÖY KORUCUSU YARALANDI

ÇatÄ±ÅŸmalarda 1 asker ile 1 köy korucusu ise hafif yaralandÄ±. YaralÄ± asker ve korucu Bitlis Devlet Hastanesi'nde tedavi altÄ±na alÄ±nÄ±rken, konuyla ilgili Ä°çiÅŸleri Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Sebahattin Öztürk de açÄ±klama yaptÄ±. Dün Bitlis'e gelen ve bugünde Bitlis Polisevi'nde STK temsilcileri ve kanat önderleriyle toplantÄ± yapan Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Öztürk, bölgedeki operasyonlarÄ±n hava destekli olarak sürdürüldüÄŸünü söyledi. Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Öztürk, terör örgütü PKK'ya aÄŸÄ±r darbelerin indirildiÄŸini, bu operasyonlarÄ±n bölgedeki tüm PKK'lÄ±lar bitinceye kadar da sürdürülüceÄŸini kaydetti.