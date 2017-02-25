Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 25/02/2017 15:39

MÃ¼ÅŸteri akÄ±nÄ±na uÄŸrayan TostÃ§u Erol artÄ±k online randevu usulÃ¼yle Ã§alÄ±ÅŸacak


Gaziantep'te yaptÄ±ÄŸÄ± tostlarla sosyal medyada Ã¼nlenen "TostÃ§u Erol" , dÃ¼kkanÄ±n Ã¶nÃ¼nde uzun kuyruklar oluÅŸtuÄŸu iÃ§in online bir sistem Ã¼zerinden randevu alarak Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Gaziantep'te fÄ±stÄ±klÄ±, çikolatalÄ± ve kebaplÄ± gibi deÄŸiÅŸik tostlar yaparak özellikle sosyal medyada 3 milyona yakÄ±n takipçiye ulaÅŸan "Tostçu Erol", müÅŸterilerine daha iyi hizmet verebilmek için hastanelerdeki mobil randevu sistemine benzer bir uygulamaya geçmeyi planlÄ±yor. Antep fÄ±stÄ±klÄ±, çikolatalÄ±, kebaplÄ± gibi deÄŸiÅŸik tostlarla yerli ve yabancÄ± müÅŸterilerin damak zevkine hitap etmeye çalÄ±ÅŸan Sorgulu'nun, menüsünde 56 çeÅŸit tost bulunduruyor. SipariÅŸlerinin çoÄŸunluÄŸunu sosyal medya üzerinden alan Sorgulu'nun sipariÅŸ vermeden gelen müÅŸterileri ise ortalama 45 dakika ile 1 saat bekleyerek dÄ±ÅŸarÄ±da uzun kuyruklar oluÅŸturuyor. Sorgulu sözlerini ÅŸöyle sürdürdü: "Gastronomi kenti olduktan sonra daha çok turist buraya gelmeye baÅŸladÄ±. Tabii bu da bize çok olumlu etki yapÄ±yor. Gelen müÅŸterileri listeliyoruz. YaklaÅŸÄ±k 1 saat sonra sÄ±rasÄ± geldiÄŸinde çaÄŸÄ±rÄ±yoruz ve tostunu veriyoruz. Åžimdi dükkanÄ±mÄ±zÄ± büyüteceÄŸiz. O zaman hastanedeki randevu sistemi gibi çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Buraya gelmeden mobil uygulamadan randevusunu alacak ve buraya geldiÄŸinde tostu hazÄ±r olacak."

 

 

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