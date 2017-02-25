CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan 15 Temmuz'u tekrar bÃ¶yle yaÅŸadÄ±

CNR Kitap FuarÄ±'nda CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan 15 Temmuz gazisinin standÄ±nÄ± inceleyerek, sanal gerÃ§eklik gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼yle o gÃ¼ne tekrar gitti.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, bugün açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± 4'üncü UluslararasÄ± CNR Kitap FuarÄ±'nda stantlarÄ± gezdi. StantlarÄ± gezdiÄŸi sÄ±rada çocuk kitaplarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± bölüme gelen ErdoÄŸan buradan torunlarÄ± için kitap alÄ±rken sevenleriyle de bol bol fotoÄŸraf çekindi. CNR EXPO YeÅŸilköy'de 5 Mart Pazar gününe kadar devam edecek olan 4'üncü UluslararasÄ± CNR Kitap FuarÄ± bugün CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla açÄ±ldÄ±.

15 TEMMUZ GAZÄ°SÄ°NÄ°N STANDINI Ä°NCELEDÄ°

AçÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan stantlarÄ± gezen CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, stant görevlileriyle sohbet etti. Fuarda yaptÄ±ÄŸÄ± gezi sÄ±rasÄ±nda ErdoÄŸan'a Ä°stanbul Valisi Vasip Åžahin ve yetkililer eÅŸlik etti. StantlarÄ± gezdiÄŸi sÄ±rada çocuk kitaplarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± bölüme gelen ErdoÄŸan torunlarÄ± için kitap aldÄ±. 15 Temmuz gazisinin standÄ±nÄ± inceleyen ErdoÄŸan, burada sanal gerçeklik gözlüÄŸünü denedi. ArdÄ±ndan "Siyasi Liderlik ve ErdoÄŸan" isimli kitabÄ±n tanÄ±tÄ±ldÄ±ÄŸÄ± standa gelen ErdoÄŸan, kitaplarÄ± el yazÄ±sÄ±yla imzaladÄ±. Fuara gelen öÄŸrencilerin ise ErdoÄŸan'a yoÄŸun ilgi gösterdiÄŸi görüldü. CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan öÄŸrencilerle bol bol fotoÄŸraf çekindi.