Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 25/02/2017 21:54

DiyarbakÄ±r Belediyesi'nden kadÄ±nlar iÃ§in Ã¶zel uygulama


DiyarbakÄ±r BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi kadÄ±nlara pozitif ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. ArtÄ±k kadÄ±nlar duraklarda deÄŸil istedikleri yerlerde inebilecek.

DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediyesince, kadÄ±nlar ve kÄ±z öÄŸrenciler ile 65 yaÅŸ üstü vatandaÅŸlar için evlerine rahat ve güvenle ulaÅŸmalarÄ±nÄ± saÄŸlamak amacÄ±yla toplu taÅŸÄ±ma araçlarÄ±na durak dÄ±ÅŸÄ±nda inip, binmelerini saÄŸlayacak uygulama baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca kanun hükmünde kararname (KHK) gereÄŸi görevlendirme yapÄ±lan DiyarbakÄ±r BüyükÅŸehir Belediyesince vatandaÅŸlarÄ±n hakkettiÄŸi belediye hizmetlerine kavuÅŸmasÄ± için baÅŸlatÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar sürüyor.

KADINLARA POZÄ°TÄ°F AYRIMCILIK YAPILACAK

Belediye BaÅŸkanÄ± Cumali Atilla'nÄ±n talimatÄ±yla kent merkezinde toplu taÅŸÄ±ma hizmetinden faydalanan kadÄ±nlara pozitif ayrÄ±mcÄ±lÄ±k yapÄ±lacak. Bu kapsamda kent içinde belediye otobüsleri ile ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ± saÄŸlayan kadÄ±nlar, kÄ±z öÄŸrenciler ve 65 yaÅŸ üzerindeki vatandaÅŸlar kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda saat 19.00, yaz aylarÄ±nda ise 20.00'den itibaren tüm güzergahlarda durak haricinde otobüsten inebilecek veya otobüse binebilecek. Geç saatlerde evlerine dönecek dezavantajlÄ± kiÅŸilerin olasÄ± saldÄ±rÄ±lardan ve tehlikelerden korunmasÄ±nÄ±n amaçlandÄ±ÄŸÄ± uygulama ile vatandaÅŸlarÄ±n gece saatlerinde evlerine daha kÄ±sa sürede ve güvenle ulaÅŸmasÄ± saÄŸlanacak.

 

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