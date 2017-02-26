Ä°stanbul'da 39 ilÃ§ede eÅŸ zamanlÄ± huzur operasyonu

Ä°stanbul'da 39 ilÃ§ede "Yeditepe Huzur" asayiÅŸ denetimi yapÄ±ldÄ±, 83 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°stanbul'da 39 ilçenin çeÅŸitli noktalarÄ±nda 'Yeditepe Huzur' asayiÅŸ denetimi gerçekleÅŸtirildi. 25 bin kiÅŸinin kimlik kontrolünden geçirildiÄŸi aramalarda 83 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 527 iÅŸ yerinin de denetlendiÄŸi uygulamada, 29 iÅŸ yeri hakkÄ±nda adli ve idari iÅŸlem yapÄ±ldÄ±.Ä°stanbul'da, 'Yeditepe Huzur' adÄ± altÄ±nda genel asayiÅŸ denetimi yapÄ±ldÄ±. 39 ilçede çeÅŸitli noktalarda gerçekleÅŸtirilen denetimlerde, kiÅŸiler ve araçlar üzerinde arama yapÄ±ldÄ±.YaklaÅŸÄ±k 5 bin polisin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± denetimin gerçekleÅŸtirildiÄŸi noktalardan biri olan Büyükdere Caddesi ÅžiÅŸli Camii önünde, durdurulan araçlar içinde arama yapÄ±ldÄ±. Sürücüler ve ÅŸüpheli görülen bazÄ± yayalar da durdurularak Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapÄ±ldÄ±. "Yeditepe Huzur" denetiminin gece saatlerine kadar sürdürüleceÄŸi belirtildi.

83 KÄ°ÅžÄ° GÖZALTINA ALINDI

Emniyet kaynaklarÄ±ndan alÄ±nan bilgiye göre Ä°stanbul'da yapÄ±lan denetimler sonucunda, 25 bin 859 kiÅŸi kimlik kontrolünden geçirilirken hakkÄ±nda arama kararÄ± bulunan 83 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Durdurulan araç ve kiÅŸilerin üzerinde yapÄ±lan aramada 3 silah, 6 kurusÄ±kÄ± tabanca, 2296 gram uyuÅŸturucu ele geçirildi. Denetlenen 527 iÅŸ yerinden 29'u hakkÄ±nda adli ve idari iÅŸlem yapÄ±lÄ±rken yine denetlenen 5 bin 954 araçtan 227'na iÅŸlem yapÄ±ldÄ±. Denetlemeler sonunda araç ve iÅŸ yerlerine toplam 137 bin 743 lira para cezasÄ± uygulandÄ±.