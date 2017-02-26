11 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸluna cinsel istismarda bulunmak isteyen ÅŸahsÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na kendisi Ã§Ä±ktÄ±

DiyarbakÄ±r'da 33 yaÅŸÄ±ndaki ÅŸahÄ±s kendinden 22 yaÅŸ kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§ocuÄŸa cinsel istismarda bulunmak istedi. Sosyal medyadan yazÄ±ÅŸmalarÄ± okuyan baba ise, ÅŸahsÄ±n tarif ettiÄŸi yere kendisi gitti.

Olay, dün öÄŸlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 35 yaÅŸÄ±ndaki SadÄ±k Ö., bir hafta önce 11 yaÅŸÄ±ndaki oÄŸlu B.Ö.'nün sosyal medya hesaplarÄ±nÄ± incelerken 33 yaÅŸÄ±ndaki M.A.'dan gelen mesajlarÄ± gördüÄŸünde ÅŸoka girdi. OÄŸlunun hesabÄ± üzerinden oÄŸluymuÅŸ gibi yazÄ±ÅŸmayÄ± sürdüren baba SadÄ±k Ö., dün M.A. ile buluÅŸmak için sözleÅŸti. KonuÅŸmada 3 kez yer deÄŸiÅŸtiren M.A., dördüncü adreste B.Ö. yerine babasÄ±nÄ±n geldiÄŸini görünce bankalara para taÅŸÄ±ma iÅŸinde kullanÄ±lan zÄ±rhlÄ± bir araca binerek kaçtÄ±. M.A., olay yerinden kaçarken 3 kiÅŸinin de yaralanmasÄ±na neden oldu.

"ÇOCUÄžUMA CÄ°NSEL Ä°STÄ°SMARDA BULUNACAKTI"

YaÅŸadÄ±klarÄ± ile ilgili Ä°HA muhabirine açÄ±klamalarda bulunan baba SadÄ±k Ö., oÄŸlunun telefonundan sosyal medya hesaplarÄ±nÄ± incelediÄŸini ve bir mesajÄ±n kendisinin dikkatini çektiÄŸini söyledi. ÇocuÄŸunun mesajlarÄ±nÄ± kontrol ettiÄŸinde gördükleri karÅŸÄ±sÄ±nda ÅŸoka girdiÄŸini belirten SadÄ±k Ö., "MesajlarÄ± kontrol ettiÄŸimde 'Senden çok hoÅŸlandÄ±m, çok güzelsin' gibi mesajlar gelmiÅŸ oÄŸlumla arasÄ±nda 20'den fazla yaÅŸ olan ÅŸahÄ±stan. Bende oÄŸlumun yerine geçerek mesaj attÄ±m, 'NasÄ±l hoÅŸlandÄ±n' gibi. Öyle mesajlar atmaya baÅŸladÄ± ki 'Bana dürüst olursan ben de sana dürüst olacaÄŸÄ±m', 'Ben sana para vereceÄŸim' tarzÄ±nda mesajlar attÄ±. Ben de bugün benim çocuÄŸuma yapmÄ±ÅŸsa, yarÄ±n baÅŸkasÄ±nÄ±n çocuÄŸuna da yapar düÅŸüncesiyle hareket ettim ve plan kurdum. OÄŸlumun adÄ±yla kendim mesaj atÄ±yordum. Niyetini öÄŸrendim, çocuÄŸumla, dilim varmÄ±yor bunu söylemeye ama cinsel iliÅŸkiye girme amaçlÄ± konuÅŸmalar geçiyor. Hatta 'eve gittiÄŸimizde bunu yapacaÄŸÄ±z' tarzÄ±nda söylemleri vardÄ±. AçÄ±k açÄ±k çocuÄŸumla cinsel iliÅŸkiye girecekti. BunlarÄ±n hepsi mesajlarda var. Önce ben kendim yakalayÄ±p cezasÄ±nÄ± verecektim, sonra polise teslim edecektim. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zla planÄ± kurduk, kapÄ±yÄ± açtÄ±k, çocuk inmeden onu yakalamaya çalÄ±ÅŸtÄ±k. Ama ne hikmetse bankalara para daÄŸÄ±tan bir güvenlik ÅŸirketinin personeliymiÅŸ. Verilen arabayla benim çocuÄŸumu kaçÄ±rÄ±p cinsel tacizde bulunacaktÄ±, belki de öldürecekti." dedi.

"BENÄ°M OÄžLUMA YAPIYORSA KENDÄ° ÇOCUÄžUNA DA YAPIYORDUR"

YaptÄ±klarÄ± plana raÄŸmen ÅŸahsÄ± yakalayamadÄ±klarÄ±nÄ± aktaran SadÄ±k Ö., "ZÄ±rhlÄ± araçla kaçÄ±nca arkadaÅŸlarÄ±mÄ±za çarptÄ±, kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±ÅŸÄ±kta geçti. Emniyete gidip ÅŸikayette bulunduk. Tacizci evli, 3 çocuÄŸu var. Benim oÄŸlumun yaÅŸÄ±nda çocuÄŸu var, o benim çocuÄŸuma yapÄ±yorsa kendi çocuÄŸuna da yapÄ±yordur. MazÄ±daÄŸÄ± ilçesinde yaÅŸÄ±yormuÅŸ, karÄ±sÄ±nÄ± oraya bÄ±rakÄ±p burada arkadaÅŸlarÄ± ile yaÅŸÄ±yormuÅŸ. ArkadaÅŸlarÄ± evde olmayÄ±nca oÄŸluma 'eve gel' diye mesaj atÄ±yordu. BildiÄŸiniz sapÄ±k bir ÅŸerefsiz. ÇocuÄŸumun psikolojisi bozulmasÄ±n diye biraz temkinli davrandÄ±m ama ÅŸunu düÅŸündüm, ben bu olayÄ± kapatÄ±rsam yarÄ±n bir baÅŸkasÄ±nÄ±n çocuÄŸuna da aynÄ± ÅŸey olacak. Belki baÅŸkasÄ±nÄ±n çocuÄŸu öldürülecek, atÄ±lacak. Ben ailelere ÅŸunu söylemek istiyorum, erkek kÄ±z fark etmiyor çocuÄŸunuzun muhakkak sosyal medya hesaplarÄ±nÄ± takip edin. MesajlarÄ± takip edin, elinizden geldiÄŸi kadar çocuklarÄ±nÄ±za sahip çÄ±kÄ±n." diye konuÅŸtu. AcÄ±lÄ± baba, zanlÄ±nÄ±n yakalanmasÄ±nÄ± ve en yüksek ceza almasÄ±nÄ± beklediklerini sözlerine ekledi.