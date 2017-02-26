Polisin dur ikazÄ±na uymadÄ± Ä°stanbul'u birbirine kattÄ±

Ä°stanbul'da polisin "dur" ihtarÄ±na uymayarak kaÃ§an Suriyeli, adeta polisle kovalamaca oynadÄ±.

Edinilen bilgilere göre olay, bugün saat 10.00 sÄ±ralarÄ±nda Mermerciler Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Ali Çebi Caddesi üzerinde uygulama yapan polis ekipleri yaya haldeki Suriye uyruklu olduÄŸu belirlenen ÅŸahsa 'dur' ihtarÄ±nda bulundu. Ancak 'dur' ihtarÄ±na uymayarak kaçan ÅŸahÄ±s ile polis ekipleri arasÄ±nda kovalamaca baÅŸladÄ±. Kovalamaca esnasÄ±nda polise silah çeken ÅŸüpheli, Mermerciler Sanayi Sitesine kaçtÄ±. Site içerisinde arama çalÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatan polis ekipleri, kÄ±sa sürede ÅŸahsÄ± yakalayarak gözaltÄ±na aldÄ±. ZanlÄ±nÄ±n üzerini arayan polis ekipleri, bir adet tek atar tabanca ile kesici alet ele geçirdi.