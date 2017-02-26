ÅžofÃ¶r engelli Ã§ocuk ve babasÄ±na hakaret etti otobÃ¼sten indirdi

Bursa'da Ã¶zel halk otobÃ¼sÃ¼ ÅŸofÃ¶rÃ¼, Ã¼cretsiz seyahat kartÄ± bulunan engelli Ã§ocuÄŸu ve babasÄ±nÄ± otobÃ¼sten indirdi, hakaret yaÄŸdÄ±rdÄ±.

Bursa'da özel bir halk otobüsünün ÅŸoförü, bakanlÄ±ktan verilen ücretsiz seyahat kartÄ± bulunan engelli çocuk ve babasÄ±nÄ± hakaret ederek otobüsten kovdu. O anlar ise kameraya yansÄ±dÄ±. Bilecik'te ikamet eden Ziya BeÅŸkardeÅŸ, zihinsel engelli oÄŸlunu sosyalleÅŸmesi için Bursa'ya getirdi. Ataevler'de otobüse binmek isteyen engelli çocuk ve babasÄ±, ÅŸoförün hakaretine maruz kaldÄ±. Halk otobüsü ÅŸoförü, Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n verdiÄŸi kartÄ± tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ±, engelli çocuk ve babasÄ±nÄ± araca bindirmeyeceÄŸini söyledi.Yerinden kalkarak baÄŸÄ±rmaya baÅŸlayan otobüs ÅŸoförü, BeÅŸkardeÅŸ ile yüzde 90 engelli oÄŸlunu otobüsten zorla indirdi. Bu anlarsa cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±.Olayla ilgili konuÅŸan Ziya BeÅŸkardeÅŸ, "Engelli oÄŸlum BahadÄ±r'Ä± stres atmasÄ± için zaman zaman gezdirmeye götürüyorum. BaÅŸka ÅŸehirlerde sÄ±kÄ±ntÄ± çÄ±kmÄ±yor. BakanlÄ±ÄŸa ait seyahat kartÄ±mÄ±z olmasÄ±na raÄŸmen Bursa'daki özel halk otobüs ÅŸoförlerinin bazÄ±larÄ± bize problem çÄ±kartÄ±yor. Bunun yanÄ±nda hakarete maruz kalÄ±yoruz." dedi.