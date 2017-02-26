Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/02/2017 13:22

PKK sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±nda kan donduran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼


BingÃ¶l'de PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda sÄ±ÄŸÄ±nakta yapÄ±lan aramada 2 erkek cesedi bulundu.

Bingöl'ün KiÄŸÄ± ilçesinde güvenlik güçlerinin düzenlediÄŸi operasyonda, PKK'ya ait bulunan bir sÄ±ÄŸÄ±nakta yapÄ±lan aramada teröristlere ait olduÄŸu deÄŸerlendirilen 2 ceset bulundu. 2 teröristin örgüt üyeleri tarafÄ±ndan infaz edildiÄŸi deÄŸerlendiriliyor.Valilik'ten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, 49'uncu Komando Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± harekat kontrolünde bulunan ve Bingöl ili KÄ±ÄŸÄ± Ä°lçesi'nde konuÅŸlu olan 2'nci Jandarma Komando Alay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± birlikler tarafÄ±ndan bölücü terör örgütü mensuplarÄ±nÄ±n etkisiz hale getirilmesine yönelik yürütülen operasyonlarÄ±n devam ettiÄŸi belirtilerek, "ÇalÄ±ÅŸmalar neticesinde icra edilen 'Åžehit Jandarma Astsubay KÄ±demli ÇavuÅŸ Metin KÄ±ldÄ±ÅŸ-15' operasyonu kapsamÄ±nda, 25 Åžubat 2017 tarihinde Bingöl Ä°li KiÄŸÄ± Ä°lçesi AkÄ±mlÄ± bölgesinde 1 sÄ±ÄŸÄ±nak ve 1 depo içerisinde, 2 bölücü terör örgütü mensubuna ait erkek cesedi, çok sayÄ±da yaÅŸam malzemesi ele geçirildi.Güvenlik güçlerimiz, bölge halkÄ±mÄ±zÄ±n da desteÄŸiyle huzur ve güvenliÄŸi saÄŸlamak maksadÄ±yla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlÄ±lÄ±kla sürdürecektir" denildi. Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinde "yurt içi olaylar"a iliÅŸkin bilgi verildi.Buna göre, Irak'Ä±n kuzeyindeki Kandil bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarÄ±na ait barÄ±nma alanlarÄ±na 23 Åžubat'ta hava harekatÄ± icra edildi. Harekat sonucu 10 bölücü terör örgütü mensubu öldürüldü.Bitlis'in merkezinde devam eden operasyonda, 10 terörist ölü, bir terörist saÄŸ ele geçirildi. Operasyonda, 8 piyade tüfeÄŸi, bir keskin niÅŸancÄ± tüfeÄŸi, bir makineli tüfek ve 4 el bombasÄ±na el konuldu.

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