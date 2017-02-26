40 aracÄ±n aynasÄ±nÄ± kÄ±rdÄ± verdiÄŸi ifade polisi hayret ettirdi

Konya'da park halindeki 40 arabanÄ±n aynasÄ±nÄ± kÄ±ran zanlÄ±, canÄ± sÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in olayÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Konya'da park halindeki 40 otomobilin aynasÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddia edilen ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Polis tarafÄ±ndan sorgulanan ÅŸüpheli, canÄ± sÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için olayÄ± gerçekleÅŸtirdiÄŸini söylediKaratay ilçesi Fetih Mahallesi Fahrettin Ayaz Sokak'ta 40 aracÄ±n aynalarÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±lmasÄ± üzerine polis soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.Çevredeki güvenlik kameralarÄ±nÄ± inceleyen ekipler, ÅŸüphelinin bir otelde garson olarak çalÄ±ÅŸan 23 yaÅŸÄ±ndaki F.M. olduÄŸunu belirledi.GözaltÄ±na alÄ±nan F.M, Konya EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirildi. Åžüphelinin emniyetteki ifadesinde canÄ± sÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için olayÄ± gerçekleÅŸtirdiÄŸini söylediÄŸi öÄŸrenildi.