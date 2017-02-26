Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 26/02/2017 13:18

40 aracÄ±n aynasÄ±nÄ± kÄ±rdÄ± verdiÄŸi ifade polisi hayret ettirdi


Konya'da park halindeki 40 arabanÄ±n aynasÄ±nÄ± kÄ±ran zanlÄ±, canÄ± sÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in olayÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Konya'da park halindeki 40 otomobilin aynasÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddia edilen ÅŸüpheli gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Polis tarafÄ±ndan sorgulanan ÅŸüpheli, canÄ± sÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için olayÄ± gerçekleÅŸtirdiÄŸini söylediKaratay ilçesi Fetih Mahallesi Fahrettin Ayaz Sokak'ta 40 aracÄ±n aynalarÄ±nÄ±n kÄ±rÄ±lmasÄ± üzerine polis soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.Çevredeki güvenlik kameralarÄ±nÄ± inceleyen ekipler, ÅŸüphelinin bir otelde garson olarak çalÄ±ÅŸan 23 yaÅŸÄ±ndaki F.M. olduÄŸunu belirledi.GözaltÄ±na alÄ±nan F.M, Konya EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesinde saÄŸlÄ±k kontrolünden geçirildi. Åžüphelinin emniyetteki ifadesinde canÄ± sÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ± için olayÄ± gerçekleÅŸtirdiÄŸini söylediÄŸi öÄŸrenildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z


SayÄ±sal Loto'dan bÃ¼yÃ¼k ikramiye kazanan talihliye Trabzonspor'a yatÄ±rÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

SayÄ±sal Loto'dan bÃ¼yÃ¼k ikramiye kazanan Trabzon'da yaÅŸayan talihliye bayi sahibi "Trabzon'a ve Trabzonspor'a yardÄ±mda bulunsun" ÅŸeklinde Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.


Devrilen tankerdeki sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ kurtarmak iÃ§in saniyelerle yarÄ±ÅŸtÄ±lar

Artvin'de mazot yÃ¼klÃ¼ tanker devrilince alev aldÄ±. AraÃ§ta sÄ±kÄ±ÅŸan sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ kurtarmak iÃ§in diÄŸer sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler adeta saniye saydÄ±lar.


PKK sÄ±ÄŸÄ±naÄŸÄ±nda kan donduran gÃ¶rÃ¼ntÃ¼

BingÃ¶l'de PKK'ya yÃ¶nelik operasyonda sÄ±ÄŸÄ±nakta yapÄ±lan aramada 2 erkek cesedi bulundu.