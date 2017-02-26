Devrilen tankerdeki sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ kurtarmak iÃ§in saniyelerle yarÄ±ÅŸtÄ±lar

Artvin'de mazot yÃ¼klÃ¼ tanker devrilince alev aldÄ±. AraÃ§ta sÄ±kÄ±ÅŸan sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ kurtarmak iÃ§in diÄŸer sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler adeta saniye saydÄ±lar.
Trabzon'dan Ardahan'a mazot götüren 54 yaÅŸÄ±ndaki Tekin AydÄ±n yönetimindeki tanker, Borçka ilçesi Ä°brikli köyü yakÄ±nlarÄ±nda virajda kontrolden çÄ±kÄ±p devrildikten sonra alev aldÄ±. Araçta sÄ±kÄ±ÅŸan Tekin AydÄ±n, diÄŸer sürücüler tarafÄ±ndan kurtarÄ±ldÄ±.Ä°hbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yaklaÅŸÄ±k 2 saatlik müdahaleyle yangÄ±nÄ± söndürdü. Kaza nedeniyle kapanan karayolu aracÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeniden ulaÅŸÄ±ma açÄ±lÄ±rken, tankerin yanma anÄ± cep telefonu ile kaydedildi.