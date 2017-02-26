SayÄ±sal Loto'dan bÃ¼yÃ¼k ikramiye kazanan talihliye Trabzonspor'a yatÄ±rÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

SayÄ±sal Loto'dan bÃ¼yÃ¼k ikramiye kazanan Trabzon'da yaÅŸayan talihliye bayi sahibi "Trabzon'a ve Trabzonspor'a yardÄ±mda bulunsun" ÅŸeklinde Ã§aÄŸrÄ±da bulundu.

Milli Piyango Ä°daresince düzenlenen SayÄ±sal Loto'nun 59'uncu hafta çekiliÅŸinde büyük ikramiye olan 5 milyon 632 bin 868 lira 75 kuruÅŸu kazanan talihlinin Trabzon'dan olduÄŸu belirlendi. SayÄ±sal Loto'da ikramiye kazanan talihlinin kuponunu Atatürk AlanÄ±'ndaki bir bayiden yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenen vatandaÅŸlar, sabah saatlerinden itibaren buraya gelerek milyonerin kim olduÄŸunu öÄŸrenmeye çalÄ±ÅŸtÄ±.Bayinin iÅŸletmecisi Osman Türe, büyük ikramiyeyi kazanan kuponun bayilerinden oynanmasÄ±ndan dolayÄ± mutlu olduklarÄ±nÄ± belirterek, "Ä°kramiyenin Trabzon'a çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± öÄŸrenince Milli Piyangonun sitesine girerek bizim verdiÄŸimizi öÄŸrendik. Son zamanlarda da sürekli 5 bilenlere ikramiye veriyorduk. Åžans bayimizde dolaÅŸÄ±yordu." diye konuÅŸtu.Bayilerinden oynanan bir ÅŸans oyununa 15 yÄ±l önce de büyük ikramiye çÄ±ktÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Türe, "Åžans, bayimize ikinci kez vurdu. Böyle de devam eder inÅŸallah. Trabzon'a hayÄ±rlÄ± olsun. Sürekli oynayanlar var. Az oynayanlar da çok oynayanlar da. 1 kolona da çÄ±kabilir, 10 kolona da. O nedenle kime çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± konusunda bir tahminde bulunamÄ±yorum." dedi.

TRABZON VE TRABZONSPOR'A YATIRIM ÇAÄžRISI

Osman Türe, çevredeki esnafÄ±n ve vatandaÅŸlarÄ±n kendilerine sürekli olarak ikramiyenin kime çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± hakkÄ±nda sorular sorduklarÄ±na da deÄŸinerek, ÅŸöyle devam etti:"Biz bir beklenti içerisinde deÄŸiliz. Büyük ikramiye çÄ±kan kiÅŸi Trabzonspor ve Trabzon'a yatÄ±rÄ±mda bulunsun. Bir selam verip uÄŸramasÄ± yeterli. Kendisini çok merak ediyoruz. Halen bize gelen bir kiÅŸi yok. AyrÄ±ca çevre esnafÄ± ve müÅŸterilerimiz arasÄ±nda da espri konusu oldu. Sürekli gelip talihliyi soranlar oluyor. 'Size mi çÄ±ktÄ±? Ä°nternette sizin isminiz yazÄ±yor' diyenler var. Fakat bize çÄ±kmadÄ±." Türe'nin, iÅŸ yerinin camÄ±na "SayÄ±sal Loto büyük ikramiye bayimizden çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r" yazÄ±lÄ± döviz astÄ±ÄŸÄ± görüldü.