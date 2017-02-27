Dev Ã§orap fabrikasÄ± TMSF'ye devredildi

TÃ¼rkiye'nin Ã¼nlÃ¼ Ã§orap fabrikalarÄ±ndan biri olan AkÄ±n Ã‡orap'Ä±n kurucusu Ali YarkÄ±n Bank Asya'ya 1.5 milyon TL yatÄ±rmasÄ± nedeniyle FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda aranÄ±rken, fabrika TMSF'nin denetimine geÃ§ti.

YurtdÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸu öÄŸrenilen ÅŸirketin kurucusu için FetullahçÄ± Terör Örgütü (FETÖ) kapsamÄ±nda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±lÄ±rken, üç oÄŸlu tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. Åžirketin kurucusu Ali YarkÄ±n, FETÖ'nün finansörü olmakla suçlanÄ±yor. YarkÄ±n'Ä±n FETÖ bünyesindeyken Bank Asya'nÄ±n kurtarÄ±lmasÄ± için de yüklü para yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Ali YarkÄ±n'Ä±n o dönem Bank Asya'nÄ±n kurtarÄ±lmasÄ± için 1.5 milyon TL yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ortaya çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. YarkÄ±n Ailesi'ne ait AkÄ±n Çorap San. ve Tic. A.Åž ile Sufi Çorap ve Tekstil Ürünleri San. ve Tic. limited Åžirketine yapÄ±lan kayyum atamasÄ± sonrasÄ± TMSF denetimine geçti. YarkÄ±n Ailesi'nin mal varlÄ±klarÄ±na da tedbir konulduÄŸu öÄŸrenildi. (Hürriyet)