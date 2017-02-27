Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 27/02/2017 11:29

KÃ¶peÄŸi vurmasÄ±yla TÃ¼rkiye'nin gÃ¼ndemine oturmuÅŸtu o polis memuru FETÃ–'cÃ¼ Ã§Ä±ktÄ±


Ä°zmir'de iki yÄ±l Ã¶nce kÃ¶peÄŸi beylik tabancasÄ±yla vurup kaÃ§an polis memurunun FETÃ–'cÃ¼ olduÄŸu belirlendi.

ÇiÄŸli Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü Merkez Polis AmirliÄŸi'nde iki yÄ±l önce, grup amiri olarak göreve baÅŸlayan Komiser YardÄ±mcÄ±sÄ± Mesut A. 19 Haziran 2015 tarihinde, karakoldaki polislerin 3 yÄ±ldÄ±r beslediÄŸi iki sokak köpeÄŸinin bahçeye girmesine sinirlenmiÅŸ ve onlara ateÅŸ etmesiyle Türkiye gündemine oturmuÅŸtu. Komiser YardÄ±mcÄ±sÄ± Mesut A., köpeklerden 'Kurt Efe'nin bahçeye girmesi üzerine kapÄ±nÄ±n önünde çalÄ±ÅŸÄ±r halde bekleyen ekip arabasÄ±ndan beylik tabancasÄ±nÄ± alÄ±p ateÅŸ etmiÅŸ, vurulan köpek can havliyle karakol bahçesinden kaçmaya çalÄ±ÅŸmasÄ± ve Komiser Mesut A'nÄ±n hiçbir ÅŸey olmamÄ±ÅŸ gibi ekip arabasÄ±na binip uzaklaÅŸmasÄ± da kamera görüntülerine yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Hayvan severlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden Özel Metropol Hayvan Hastanesi'nin sahibi YiÄŸit GülbaÄŸ, yaralÄ± köpeÄŸi alarak tedavisi için hastaneye götürmüÅŸtü. KurÅŸunun sol arka bacaÄŸÄ±ndan girip çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± belirlenen 'Kurt Efe' tedaviye alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Olaya hayvanseverler büyük tepki gösterirken, Komiser YardÄ±mcÄ±sÄ± Mesut A. yÄ±llÄ±k izine çÄ±kmÄ±ÅŸ ve beylik tabancasÄ±na da Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n talimatÄ±yla el konulmuÅŸtu. SavcÄ±lÄ±kta ifade veren Komiser YardÄ±mcÄ±sÄ± M.A., iki gündür kullanmadÄ±ÄŸÄ± silahÄ±nÄ± kontrol etmek amacÄ±yla kör noktaya doÄŸrulttuÄŸunu, köpeÄŸi görmediÄŸini ileri sürmüÅŸtü. Hayvana eziyet ve kötü muamele, emniyeti tehlikeye düÅŸürecek ÅŸekilde ateÅŸ etme iddiasÄ±yla hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lan Komiser Mesut A. önce açÄ±ÄŸa alÄ±nmÄ±ÅŸ ardÄ±ndan disiplin cezasÄ± verilmiÅŸti.

Kaynak: Yeni As

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Dev Ã§orap fabrikasÄ± TMSF'ye devredildi

TÃ¼rkiye'nin Ã¼nlÃ¼ Ã§orap fabrikalarÄ±ndan biri olan AkÄ±n Ã‡orap'Ä±n kurucusu Ali YarkÄ±n Bank Asya'ya 1.5 milyon TL yatÄ±rmasÄ± nedeniyle FETÃ– soruÅŸturmasÄ± kapsamÄ±nda aranÄ±rken, fabrika TMSF'nin denetimine geÃ§ti.


Sevgilisinden hamile kalmÄ±ÅŸtÄ± doÄŸurduÄŸu Ã§ocuk balkonda Ã¶lÃ¼ bulundu

Sevgilisinden hamile kalan 22 yaÅŸÄ±ndaki Huriye P., dÃ¼nyaya getirdiÄŸi kÄ±z Ã§ocuÄŸunu balkona bÄ±raktÄ±. 2 gÃ¼n sonra Ã¶lÃ¼ olarak bulunan bebeÄŸin ilk otopsisinde canlÄ± olarak doÄŸduÄŸu belirlendi. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan annesi F.P., babasÄ± H.Ä°.P., erkek kardeÅŸi M.P., kÄ±z kardeÅŸi H.P. ile sevgilisi Ramazan Y.'yi serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, Huriye P., tutuklandÄ±.


BakanÄ±n konvoyuna ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ± ÅŸÃ¼pheli yakalandÄ±

Derince'ye gitmek iÃ§in yola Ã§Ä±kan Milli Savunma BakanÄ± IÅŸÄ±k'Ä±n konvoyuna ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± iddia edilmesi Ã¼zerine polis ekipleri harekete geÃ§ti. DÃ¼ÄŸÃ¼n konvoyundan ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edilmesi Ã¼zerine silah atan kiÅŸi de yakalandÄ±.