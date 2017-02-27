KÃ¶peÄŸi vurmasÄ±yla TÃ¼rkiye'nin gÃ¼ndemine oturmuÅŸtu o polis memuru FETÃ–'cÃ¼ Ã§Ä±ktÄ±

Ä°zmir'de iki yÄ±l Ã¶nce kÃ¶peÄŸi beylik tabancasÄ±yla vurup kaÃ§an polis memurunun FETÃ–'cÃ¼ olduÄŸu belirlendi.

ÇiÄŸli Ä°lçe Emniyet MüdürlüÄŸü Merkez Polis AmirliÄŸi'nde iki yÄ±l önce, grup amiri olarak göreve baÅŸlayan Komiser YardÄ±mcÄ±sÄ± Mesut A. 19 Haziran 2015 tarihinde, karakoldaki polislerin 3 yÄ±ldÄ±r beslediÄŸi iki sokak köpeÄŸinin bahçeye girmesine sinirlenmiÅŸ ve onlara ateÅŸ etmesiyle Türkiye gündemine oturmuÅŸtu. Komiser YardÄ±mcÄ±sÄ± Mesut A., köpeklerden 'Kurt Efe'nin bahçeye girmesi üzerine kapÄ±nÄ±n önünde çalÄ±ÅŸÄ±r halde bekleyen ekip arabasÄ±ndan beylik tabancasÄ±nÄ± alÄ±p ateÅŸ etmiÅŸ, vurulan köpek can havliyle karakol bahçesinden kaçmaya çalÄ±ÅŸmasÄ± ve Komiser Mesut A'nÄ±n hiçbir ÅŸey olmamÄ±ÅŸ gibi ekip arabasÄ±na binip uzaklaÅŸmasÄ± da kamera görüntülerine yansÄ±mÄ±ÅŸtÄ±. Hayvan severlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden Özel Metropol Hayvan Hastanesi'nin sahibi YiÄŸit GülbaÄŸ, yaralÄ± köpeÄŸi alarak tedavisi için hastaneye götürmüÅŸtü. KurÅŸunun sol arka bacaÄŸÄ±ndan girip çÄ±ktÄ±ÄŸÄ± belirlenen 'Kurt Efe' tedaviye alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Olaya hayvanseverler büyük tepki gösterirken, Komiser YardÄ±mcÄ±sÄ± Mesut A. yÄ±llÄ±k izine çÄ±kmÄ±ÅŸ ve beylik tabancasÄ±na da Cumhuriyet SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n talimatÄ±yla el konulmuÅŸtu. SavcÄ±lÄ±kta ifade veren Komiser YardÄ±mcÄ±sÄ± M.A., iki gündür kullanmadÄ±ÄŸÄ± silahÄ±nÄ± kontrol etmek amacÄ±yla kör noktaya doÄŸrulttuÄŸunu, köpeÄŸi görmediÄŸini ileri sürmüÅŸtü. Hayvana eziyet ve kötü muamele, emniyeti tehlikeye düÅŸürecek ÅŸekilde ateÅŸ etme iddiasÄ±yla hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatÄ±lan Komiser Mesut A. önce açÄ±ÄŸa alÄ±nmÄ±ÅŸ ardÄ±ndan disiplin cezasÄ± verilmiÅŸti.

Kaynak: Yeni As