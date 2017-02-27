Ãœniversite karÄ±ÅŸtÄ± 47 Ã¶ÄŸrenci gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Kocaeli Ãœniversitesinde karÅŸÄ±t gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ Ã¶ÄŸrenciler arasÄ±nda Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma sonucunda 47 Ã¶ÄŸrenci gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

Kocaeli Üniversitesi Kampusü'nde, HocalÄ± katliamÄ±nda ölenleri anmak için bir raya gelen öÄŸrenci grubu ile karÅŸÄ±t görüÅŸlü öÄŸrenciler arasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± laf atmayla baÅŸlayan tartÄ±ÅŸma, kÄ±sa sürede kavgaya dönüÅŸtü.Üniversitede bulunan polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, takviye ekip istendi. Üniversiteye çok sayÄ±da polis ekibi yönlendirildi. Polis ve üniversitenin güvenlik görevlileri kavgaya karÄ±ÅŸan öÄŸrencileri ayÄ±rdÄ±.Birbirlerine sopalarla saldÄ±ran, taÅŸ atan öÄŸrenciler yeniden toplanmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. YaÅŸanan olaylar sÄ±rasÄ±nda yaralanan bir öÄŸrenci ile taÅŸ gelmesi sonucu yaralanan güvenlik görevlisi kampüste bulunan Kocaeli Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±.ÖÄŸrencilerin tekrar karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmemesi için polis önlemlerini arttÄ±rdÄ±. Polis öÄŸrencilere daÄŸÄ±lmalarÄ± yönünde uyarÄ±da bulundu.Polis uyarÄ±lara raÄŸmen daÄŸÄ±lmayan 47 öÄŸrenciyi gözaltÄ±na aldÄ±.