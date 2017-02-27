Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 27/02/2017 15:52

Cinnet getiren kiÅŸi dehÅŸet saÃ§tÄ±

olay yeri

DiyarbakÄ±r'da yaÅŸanan olayda cinnet getiren bir kiÅŸi eÅŸinin teyzesini Ã¶ldÃ¼rdÃ¼kten sonra intihar etti

DiyarbakÄ±r'Ä±n Bismil ilçesinde cinnet getiren bir kiÅŸi, tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± eÅŸinin teyzesini silahla öldürdükten sonra intihar etti.Olay, öÄŸle saatlerinde Bismil ilçesi AltÄ±ok Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°ddialara göre, ailevi sorunlar yaÅŸayan B.Y. adlÄ± ÅŸahÄ±s, eÅŸinin teyzesinin evine geldi. Burada eÅŸinin teyzesi ile tartÄ±ÅŸan B.Y., cinnet getirerek, beraberinde getirdiÄŸi tabanca ile önce kadÄ±nÄ± öldürdü, ardÄ±ndan ise intihar etti. KomÅŸularÄ±n silah seslerini duyup haber vermeleri üzerine olay yerine çok sayÄ±da polis ile ambulans sevk edildi. Cesetler, polisin yaptÄ±ÄŸÄ± incelemenin ardÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Olayla ilgili çok yönlü soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.

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