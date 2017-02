2017 yÄ±lÄ±nÄ±n en iyi erkek ve kadÄ±n modelleri belli oldu

Perfect Models Of Turkey 2017 yarışmasının kazananları bayanlarda Sibel Demiralp, erkeklerde Alp Mert Kılıç oldu

Geçtiğimiz günlerde 2.si düzenlenen Gün Medya Grup Organizasyonuyla yapılan Türkiye’nin en prestijli model yarışmalarından biri olan Perfect Models Of Turkey 2017 finali Akatlar Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen muhteşem bir finalle sonuçlandı. Bayanlarda Sibel Demiralp, erkeklerde Alp Mert Kılıç 2017 Perfect Models Of Turkey 1.leri seçildiler. Ünlü koreograf Asil Çağıl’ın koreografisi ve danslarıyla podyuma çıkan genç mankenler seçkin jüri üyeleri karşısında dereceye girmek için kıyasıya yarıştılar. Perfect Models Of Turkey kurucusu ve başkanı Kemal Topuz’un açılış konuşmasıyla başlayan gecenin sunuculuğunu Şenol İpek üstlendi. Geceye katkılarından dolayı başta Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Mürvet Günday olmak üzere bir çok önemli isime plaketleri takdim edildi.

Perfect Models Of Turkey 2017 yarışmasında 1.liği bayanlarda Sibel Demiralp, erkeklerde Alp Mert Kılıç alırken , 2.liği bayanlarda Dilara Meydancı erkeklerde Sedat Ayvaz, 3.lüğü bayanlarda Roksolana Tunalı ve erkeklerde Atilla Berisha almaya hak kazandılar. Geçen yılın birincisi Sara Koçoğlu’nun tacını devrettiği yarışmanın finalinde duygusal anlar yaşandı.

Şinasi Günaydın, Sabiha Alakuşu ve Erbay Ekinci kostümleriyle podyuma çıkan adaylar, podyumda göz kamaştırırken jüride Belediye Başkan Yardımcısı Mürvet Günday, iş adamı Turgay Kıran, usta gazeteci Nurcan Sabur, Evos Angels Dergisi-Evrim Yaşlak& Evren Yaşlak,iş adamı Koray Aksu, Yaşar Karakelle Grup Yön.Kur. Bşk ve ceosu Yaşar Karakelle , yönetmen Erhan Kozan, Elif dizisi yapımcısı Önder Öngüç, Derya Şen, aktör Mehmet Çepiç, Organizasyon Gün MEDYA Grup,Ali Aygün, şair/sanatçı Tuba Ünal, Altınbaşak Yapım-Ahmet Altınbaşak, Ayça Kuru, Cüneyt Tek, Nilay Dorsa, Cem Saraç, Doğan Umut, manken Tuğçe Aral, oyuncu Esra Sönmezer, yapımcı Zafer Kerey, Mayadrom Ajans Mevlüt Dede, Berrak Deniz yapım, Hüseyin Tanrıverdi, gibi isimler yer aldı.2017 yılının ilk modellerinin seçildiği Percet Models Of Turkey 2017 yarışmasında Hatay Medeniyetler sofrası Burak Özdemir, Fotoğraf sanatçısı Ali Eşitmez, Make up Aygün Ay gibi sponsorlarda jüriler ile birlikte gecede katkılarından dolayı plaketlerini Kemal Topuz’dan aldılar.Gecede ayrıca Nilay Dorsa, Cem Saraç, Doğan Umut ve Cüneyt Tek söyledikleri birbirinden güzel şarkılarla hem izleyicilere hem de yarışmacılara keyifli dakikalar yaşattılar.