Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 27/02/2017 15:55

2017 yÄ±lÄ±nÄ±n en iyi erkek ve kadÄ±n modelleri belli oldu

Perfect Models Of Turkey 2017

Perfect Models Of Turkey 2017 yarÄ±ÅŸmasÄ±nÄ±n kazananlarÄ± bayanlarda Sibel Demiralp, erkeklerde Alp Mert KÄ±lÄ±Ã§ oldu

GeçtiÄŸimiz günlerde 2.si düzenlenen  Gün Medya Grup Organizasyonuyla yapÄ±lan Türkiye’nin  en prestijli model yarÄ±ÅŸmalarÄ±ndan biri olan Perfect Models Of Turkey  2017 finali Akatlar Kültür Merkezi’nde gerçekleÅŸtirilen muhteÅŸem bir finalle sonuçlandÄ±. Bayanlarda Sibel Demiralp, erkeklerde Alp Mert KÄ±lÄ±ç   2017 Perfect Models Of Turkey  1.leri seçildiler.  Ünlü koreograf Asil ÇaÄŸÄ±l’Ä±n koreografisi ve danslarÄ±yla podyuma çÄ±kan genç mankenler seçkin jüri üyeleri karÅŸÄ±sÄ±nda dereceye girmek için kÄ±yasÄ±ya yarÄ±ÅŸtÄ±lar. Perfect Models  Of Turkey kurucusu ve baÅŸkanÄ± Kemal Topuz’un açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±yla baÅŸlayan gecenin sunuculuÄŸunu Åženol Ä°pek üstlendi. Geceye katkÄ±larÄ±ndan dolayÄ± baÅŸta BeÅŸiktaÅŸ Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mürvet Günday olmak üzere bir çok önemli isime plaketleri takdim edildi.

Perfect Models Of Turkey 2017 yarÄ±ÅŸmasÄ±nda 1.liÄŸi  bayanlarda Sibel Demiralp, erkeklerde Alp Mert KÄ±lÄ±ç  alÄ±rken , 2.liÄŸi  bayanlarda  Dilara MeydancÄ±    erkeklerde Sedat Ayvaz, 3.lüÄŸü   bayanlarda Roksolana TunalÄ± ve  erkeklerde Atilla Berisha  almaya hak kazandÄ±lar. Geçen yÄ±lÄ±n birincisi Sara KoçoÄŸlu’nun tacÄ±nÄ± devrettiÄŸi yarÄ±ÅŸmanÄ±n finalinde duygusal anlar yaÅŸandÄ±.

Åžinasi GünaydÄ±n, Sabiha AlakuÅŸu ve Erbay Ekinci  kostümleriyle podyuma çÄ±kan adaylar, podyumda göz kamaÅŸtÄ±rÄ±rken jüride Belediye BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mürvet Günday, iÅŸ adamÄ±  Turgay KÄ±ran, usta gazeteci  Nurcan Sabur, Evos Angels Dergisi-Evrim YaÅŸlak& Evren YaÅŸlak,iÅŸ adamÄ±  Koray Aksu, YaÅŸar Karakelle Grup Yön.Kur. BÅŸk ve ceosu YaÅŸar Karakelle , yönetmen Erhan Kozan, Elif dizisi yapÄ±mcÄ±sÄ± Önder Öngüç, Derya Åžen, aktör Mehmet Çepiç, Organizasyon Gün MEDYA Grup,Ali Aygün, ÅŸair/sanatçÄ± Tuba Ünal, AltÄ±nbaÅŸak YapÄ±m-Ahmet AltÄ±nbaÅŸak,  Ayça Kuru, Cüneyt Tek, Nilay Dorsa, Cem Saraç, DoÄŸan Umut,  manken TuÄŸçe Aral, oyuncu  Esra Sönmezer, yapÄ±mcÄ±  Zafer Kerey, Mayadrom Ajans  Mevlüt  Dede, Berrak Deniz yapÄ±m, Hüseyin TanrÄ±verdi, gibi isimler  yer aldÄ±.2017 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk modellerinin seçildiÄŸi Percet Models Of Turkey 2017 yarÄ±ÅŸmasÄ±nda Hatay Medeniyetler sofrasÄ±  Burak Özdemir, FotoÄŸraf sanatçÄ±sÄ± Ali EÅŸitmez, Make up Aygün Ay gibi sponsorlarda jüriler ile birlikte gecede katkÄ±larÄ±ndan dolayÄ± plaketlerini  Kemal Topuz’dan aldÄ±lar.Gecede ayrÄ±ca Nilay Dorsa, Cem Saraç, DoÄŸan Umut ve Cüneyt Tek söyledikleri birbirinden güzel ÅŸarkÄ±larla hem izleyicilere hem de yarÄ±ÅŸmacÄ±lara keyifli dakikalar yaÅŸattÄ±lar.

 

 

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