16 yaÅŸÄ±ndaki genÃ§ kÄ±z engelliler iÃ§in yaptÄ±klarÄ±yla herkese Ã¶rnek oluyor

Lise Ã¶ÄŸrencisi AslÄ± GÃ¼rleyen, kendi ÅŸiirlerinden oluÅŸan kitabÄ±nÄ± satarak engellilere destek oluyor

Lise öÄŸrencisi AslÄ± Gürleyen, yazdÄ±ÄŸÄ± ÅŸiirleri, çalÄ±ÅŸarak ve eski eÅŸyalarÄ±nÄ± satarak elde ettiÄŸi gelirle bir kitapta topladÄ±. 600 adet bastÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ÅŸiir kitabÄ±nÄ± kendi imkanlarÄ±yla tanesini 10 liradan satan Gürleyen, 6 bin lira gelir elde etti. YardÄ±msever genç kÄ±z bu parayla 2 tane akülü, 3 tane de manuel sandalye alarak Engelsiz YaÅŸam VakfÄ±’na baÄŸÄ±ÅŸladÄ±.

“Sesinizi duyurun, çocuÄŸuz diye susmayÄ±n”

ÇocukluÄŸundan beri ÅŸiir yazdÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendini ÅŸiirle ifade ettiÄŸini söyleyen Gürleyen, “Åžiirlerimi derledim ve kitap haline getirdim. BasÄ±m parasÄ±nÄ± da kendim topladÄ±m. 1.5 ay animatörlük yaptÄ±m, eski oyuncaklarÄ±mÄ±, eÅŸyalarÄ±mÄ± sattÄ±m ve çevremdeki birkaç insana Ä°ngilizce dersi verdim. Matbaadaki insanlarda bize kolaylÄ±k saÄŸladÄ± ve 600 adet basÄ±ldÄ± kitabÄ±m. Projemi, amacÄ±mÄ± anlatarak kitabÄ±mÄ± elden sattÄ±m. Ekim ayÄ±nda baÅŸladÄ±m ve Åžubat’ta da sandalyeleri aldÄ±m. ÇocukluÄŸumdan beri empati kuran biriyim, bizim toplumumuzda da bu eksik. ÇocukluÄŸumdan beri engellilere de duyarlÄ±ydÄ±m. 600 kitabÄ± 10 lirada satarak 6 bin lira para topladÄ±m. Bununla da 2 tane akülü, 3 tane de manuel sandalye aldÄ±m. Bugün de sahiplerine vereceÄŸiz, beklediÄŸim an geldi. Herkes hayallerinin peÅŸinde koÅŸsun. Sesinizi duyurun, çocuÄŸuz diye susmayÄ±n. Herkes her ÅŸeyi baÅŸarabilir” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Ä°lk kez sandalyesi oldu…

Akülü sandalyelerden biri 16 yaÅŸÄ±nda trafik kazasÄ± geçirerek yürüme engelli olan genç bir kÄ±za verilirken, diÄŸer akülü sandalye ise maddi imkansÄ±zlÄ±ktan dolayÄ± hiç sandalye sahibi olamayan engelli Nuri ÇaÄŸlayan’a verildi. Ä°ki bacaÄŸÄ± da olmayan ÇaÄŸlayan çok mutlu olduÄŸunu söyleyerek, “ HayatÄ±mda hiç tekerlekli sandalyem olmadÄ±. Hiç kullanmadÄ±m alacak durumumuz yoktu. KÄ±zÄ±mÄ±zdan Allah razÄ± olsun, teÅŸekkür ederim” dedi.

“Manevi olarak desteÄŸini verdik, maddi tarafÄ±nÄ± kendi halletti”

Çok mutlu olduklarÄ±nÄ± dile getiren Gürleyen çifti ise çocuklarÄ±yla gurur duyduklarÄ±nÄ± söyledi. Baba Levent Gürleyen, "Bize bundan bahsettiÄŸinde özellikle engelliler kÄ±smÄ±nÄ± duyunca çok mutlu olduk. Manevi olarak desteÄŸini bolca verdik, o maddi tarafÄ±nÄ± kendi halletti. Ä°nÅŸallah bütün ailelere örnek olur” dedi. Anne Kadriye Gürleyen ise, “Çok mutlu oldum. Kutluyorum yürekten devamÄ±nÄ± diliyorum. AslÄ± gibi düÅŸünceye sahip tüm çocuklarÄ±n,düÅŸüncelerini hayata geçirmesini diliyorum. Aile olarak da onlara yalnÄ±zca destek olsunlar. Nedenini, niçinini hiç sorgulamadÄ±k. DoÄŸru yaptÄ±ÄŸÄ±na inandÄ±k uzaktan izleyici konumundaydÄ±k” ifadelerini kullandÄ±.

VakfÄ±n manevi yönetim kurulu üyesi oldu…

YardÄ±msever genç, satÄ±n aldÄ±ÄŸÄ± sandalyeleri baÄŸÄ±ÅŸladÄ±ÄŸÄ± Engelsiz YaÅŸam VakfÄ± BaÅŸkanÄ± ve vakfÄ±n yönetim kurulu üyeleri tarafÄ±ndan manevi olarak yönetim kurulu üyeliÄŸine atandÄ±.

Engelsiz YaÅŸam VakfÄ± BaÅŸkanÄ± Atilla Kaplakarslan, AslÄ± Gürleyen’i tebrik ederek, “Bütün gençlere örnek olmasÄ±nÄ± diliyorum. AslÄ±ya bir teklifimiz var. Bir vakfÄ±n en genç yönetim kurulu üyesi olarak, manevi olarak atayacaÄŸÄ±z birazdan. Çok önemli bir iÅŸ yaptÄ± onu ve ailesini tebrik ediyorum. Bu iÅŸlerin aileden baÅŸlamasÄ± gerekiyor” diye konuÅŸtu.