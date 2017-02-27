ÃœnlÃ¼ doktor Ã–mer CoÅŸkun yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi

YaptÄ±ÄŸÄ± bitkisel karÄ±ÅŸÄ±mlarla ekranlarÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±lan ismi olan Doktor Ã–mer CoÅŸkun, dÃ¼n gece tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti

Doktor Ömer CoÅŸkun'un Amerika'da kanser tedavisi gördüÄŸü, Türkiye dönüÅŸü böbrek rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle hastaneye yattÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.HastalarÄ± tedavi etmek için hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ilaçlarÄ± piyasaya süren Doktor CoÅŸkun'un doçentliÄŸi yabancÄ± dil evraklarÄ±nda sahtecilik gerekçesiyle elinden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

SÄ°CÄ°LÄ° CEZA DOLUYDU

Ömer CoÅŸkun, 2005 yÄ±lÄ±nda Adana'da muayenehane açmÄ±ÅŸtÄ±. AynÄ± yÄ±l, meslek kurallarÄ±na ve yönetmeliklere aykÄ±rÄ± davranmaktan Adana Tabip OdasÄ± Onur Kurulu kararÄ±yla para cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.Bir yÄ±l sonra da uzmanÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± halde hasta tedavi etmekten ikinci soruÅŸturma açÄ±lÄ±nca oda üyeliÄŸinden istifa etmek zorunda kaldÄ±. Muayenehanesini resmi olarak kapattÄ± fakat faaliyete devam etti.

BAKANLIK ÜRÜNLER Ä°ÇÄ°N Ä°NCELEME BAÅžLATMIÅžTI

Gümrük ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± daha önce kamuoyunda “Dr. Ömer CoÅŸkun ürünleri” olarak bilinen ve takviye edici gÄ±da niteliÄŸindeki ürünler olmasÄ±na raÄŸmen ilaç gibi tanÄ±tÄ±lan ürünlerin, çeÅŸitli mecralarda yayÄ±nlanan reklamlarÄ±na sekreteryasÄ± Gümrük ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yürütülen Reklam Kurulunca hassasiyetle incelendiÄŸini bildirmiÅŸti.