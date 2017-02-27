Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 27/02/2017 16:55

Galatasaray taraftarÄ± meÅŸale yaktÄ± metro kapatÄ±ldÄ±

galatasaray taraftarÄ±

Bu akÅŸam sahasÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ ile mÃ¼cadele edecek olan Galatasaray takÄ±mÄ±nÄ±n taraftarÄ±nÄ±n metroda meÅŸale yakmasÄ± sonucunda metro kapandÄ±

Galatasaray ile BeÅŸiktaÅŸ arasÄ±ndaki dev derbi öncesi Mecidiyeköy'de toplanan GalatasaraylÄ± taraftarlar, ellerinde meÅŸalelerle metroyla Türk Telekom Arena'ya hareket etti. ÅžiÅŸli-Mecidiyeköy metrosu taraftar gruplarÄ±nÄ±n meÅŸale yakmasÄ±ndan dolayÄ± yolcu giriÅŸine kapatÄ±ldÄ±.Güvenlik görevlilerinden alÄ±nan bilgiye göre, taraftarlarÄ±n içeri meÅŸale yakmasÄ±ndan dolayÄ± yoÄŸun duman oluÅŸtu. YolcularÄ±n metroya giriÅŸ güvenlik görevlileri tarafÄ±ndan engellendi. BazÄ± yolcular yaÅŸanan olaya tepki gösterdi.

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