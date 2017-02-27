Bu ilde iÅŸ var ama Ã§alÄ±ÅŸacak kiÅŸi yok

Ä°ÅŸsizlik oranÄ±nÄ±n en dÃ¼ÅŸÃ¼k olduÄŸu Karaman'da 6 bin yeni istihdam alanÄ± oluÅŸturulacak. Ã‡alÄ±ÅŸacak iÅŸin Ã§ok olduÄŸu ancak yeterli kapasiteye ulaÅŸamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Karaman Organize Sanayi BÃ¶lgesi Belediye BaÅŸkanÄ± ErtuÄŸrul Ã‡alÄ±ÅŸkan il dÄ±ÅŸÄ±ndan gelen iÅŸÃ§ilerin istenilen performansta olmamasÄ±ndan yakÄ±nÄ±yor.

Karaman Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Belediye BaÅŸkanÄ± ErtuÄŸrul ÇalÄ±ÅŸkan, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, gÄ±da sanayisi ile dikkati çeken ilin "bisküvi ve elmanÄ±n baÅŸkenti" olduÄŸunu söyledi. Türkiye'deki bisküvi ve çikolata üretiminin 70'inin Karaman'da gerçekleÅŸtirildiÄŸini belirten ÇalÄ±ÅŸkan, "En çok elma üretilen ikinci il burasÄ±. Bulgur üretiminin de lokomotif illerinden biri. Bunun yanÄ±nda imalat makineleri, tarÄ±m makineleri üretiliyor. 100'e yakÄ±n ülkeye ihracat yapÄ±lÄ±yor." diye konuÅŸtu. Karaman OSB'nin çalÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iÅŸ gücü ile önemli bir istihdam alanÄ± olduÄŸunun altÄ±nÄ± çizen ÇalÄ±ÅŸkan, ÅŸöyle devam etti: "Konya'nÄ±n EreÄŸli, Çumra ve KarapÄ±nar, Mersin'in Mut ve Gülnar ilçeleri ile Karaman'Ä±n köylerinden servislerle iÅŸçi taÅŸÄ±nÄ±yor. Bu iÅŸçiler günübirlik gelip gidiyor. Buna raÄŸmen sanayimiz yüzde 30 eksik kapasite ile çalÄ±ÅŸÄ±yor. Eksik kapasite çalÄ±ÅŸÄ±lmasÄ±nÄ±n temel nedeni de iÅŸçi bulunamamasÄ±. Buradaki iÅŸletmelerde yaklaÅŸÄ±k 18 bin iÅŸçi çalÄ±ÅŸÄ±yor. BunlarÄ±n 3 bini çevre il, ilçe ve köylerden gelen iÅŸçiler. Daha 6 bin iÅŸçiye ihtiyaç var. Bu da ÅŸunu gösteriyor. Karaman'da iÅŸsizlik problemi yok. Sadece iÅŸ beÄŸenmeme ile ilgili bir sorun var. ÇalÄ±ÅŸmayanlar, masa baÅŸÄ± iÅŸ istiyor. Devlet dairesinde iÅŸ arÄ±yor. Åžu anda yüzde 30'luk bir iÅŸçi ihtiyacÄ±mÄ±z var."

"EKSÄ°K ÇALIÅžMANIN ÜLKEYE ZARARI 150 MÄ°LYON DOLAR"

ÇalÄ±ÅŸkan, eksik kapasite ile çalÄ±ÅŸmanÄ±n ülke ve Karaman ekonomisine zararÄ± olduÄŸunu dile getirerek, "500 milyon dolarlÄ±k ihracat yapan bir ÅŸirket yüzde 30 eksik kapasite ile çalÄ±ÅŸÄ±yorsa, 150 milyon dolar hem ÅŸehrin hem ülkenin kaybÄ± var." dedi. Karaman'Ä±n Türkiye'nin iÅŸsizlik oranÄ± en düÅŸük ili olduÄŸunu vurgulayan ÇalÄ±ÅŸkan, "Åžu anda ilde iÅŸsizlik rakamÄ± yüzde 4. Bu, çok iyi bir rakam. OSB'nin iÅŸçi ihtiyacÄ± karÅŸÄ±lanÄ±rsa, iÅŸi olmayanlar fabrikada çalÄ±ÅŸmaya ikna olursa bu rakam yüzde 2'lere kadar düÅŸebilir. SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± istihdam projesine ÅŸehrimiz destek veriyor. YapÄ±lan toplantÄ±larda iÅŸ adamlarÄ± zaten iÅŸçi bulamamaktan ÅŸikayet ediyor. Fabrikalar iÅŸçi sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±ndan dolayÄ± tam kapasite çalÄ±ÅŸamÄ±yor ki fazlasÄ±nÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±rsÄ±n. Ä°ÅŸçi bulunursa daha da fazlasÄ±nÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±rabilirler." deÄŸerlendirmesinde bulundu.