Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 27/02/2017 20:15

BurasÄ± Ã¼niversite karÅŸÄ±t gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ Ã¶ÄŸrenciler birbirlerine girdi


Kocaeli Ãœniversitesi'nde HocalÄ± katliamÄ±nda Ã¶lenleri anmak iÃ§in bir araya gelen Ã¶ÄŸrenciler ile karÅŸÄ±t gÃ¶rÃ¼ÅŸlÃ¼ Ã¶ÄŸrenciler sopalÄ± kavgaya giriÅŸti. Polisler 47 Ã¶ÄŸrenciyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±.

Kocaeli Üniversitesi'nde karÅŸÄ±t görüÅŸlü öÄŸrenciler arasÄ±ndaki tartÄ±ÅŸma, taÅŸlÄ±- sopalÄ± kavgaya dönüÅŸtü. Polis kavga eden gruplarÄ± güçlükle ayÄ±rÄ±rken, 47 öÄŸrenci gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Kocaeli Üniversitesi Kampusü'nde, HocalÄ± katliamÄ±nda ölenleri anmak için bir araya gelen öÄŸrenci grubu ile karÅŸÄ±t görüÅŸlü öÄŸrenciler arasÄ±nda karÅŸÄ±lÄ±klÄ± laf atmayla baÅŸlayan tartÄ±ÅŸma, kÄ±sa sürede kavgaya dönüÅŸtü. Üniversitede bulunan polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, takviye ekip istendi. Üniversiteye çok sayÄ±da polis ekibi yönlendirildi. Polis ve üniversitenin güvenlik görevlileri kavgaya karÄ±ÅŸan öÄŸrencileri ayÄ±rdÄ±.

47 ÖÄžRENCÄ° GÖZALTINA ALINDI

Birbirlerine sopalarla saldÄ±ran, taÅŸ atan öÄŸrenciler yeniden toplanmaya çalÄ±ÅŸtÄ±. YaÅŸanan olaylar sÄ±rasÄ±nda yaralanan bir öÄŸrenci ile taÅŸ gelmesi sonucu yaralanan güvenlik görevlisi kampüste bulunan Kocaeli Üniversitesi TÄ±p Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. ÖÄŸrencilerin tekrar karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelmemesi için polis önlemlerini arttÄ±rdÄ±. Polis öÄŸrencilere daÄŸÄ±lmalarÄ± yönünde uyarÄ±da bulundu. Polis uyarÄ±lara raÄŸmen daÄŸÄ±lmayan 47 öÄŸrenciyi gözaltÄ±na aldÄ±.

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