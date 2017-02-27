Bylock kullandÄ±ÄŸÄ± tespit edilen 15 eski polis tutuklandÄ±

AydÄ±n'da, FETÃ–'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda 15 eski polis memuru tutuklandÄ±

AydÄ±n Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca yürütülen FETÖ/PDY soruÅŸturmasÄ± çerçevesinde, meslekten ihraç edilen 15 polis memuru, emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edildi.SavcÄ±lÄ±k sorgusu sonrasÄ± mahkemeye sevk edilen ÅŸüpheliler tutuklandÄ±. ZanlÄ±larÄ±n, örgütün ÅŸifreli haberleÅŸme programÄ± "ByLock"u kullandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi.

KaçakçÄ±lÄ±k ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 24 Åžubat'ta meslekten ihraç edilen polislerin adreslerine operasyon yapmÄ±ÅŸ, ilk etapta 13, daha sonra da 2 eski polis memuru gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°kametlerde yapÄ±lan aramada ele geçirilen dijital verilere de el konulmuÅŸtu.