Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 28/02/2017 07:58

Ä°stanbul'da sabaha karÅŸÄ± 50 adrese baskÄ±n yapÄ±ldÄ± Ã§ok sayÄ±da gÃ¶zaltÄ± var

istanbul operasyon

Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne baÄŸlÄ± Narkotik SuÃ§larla MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri tarafÄ±ndan uyuÅŸturucu satÄ±cÄ±larÄ±na yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlendi

Narkotik Suçlarla Mücadele Åžube MüdürlüÄŸü tarafÄ±ndan düzenlenen operasyona Özel Harekat Åžube MüdürlüÄŸü ve çok sayÄ±da sivil ekip destek verdi. Vatan Caddesi’nde bulunan Ä°stanbul Emniyet MüdürlüÄŸünden sabah saat 05.00 sÄ±ralarÄ±nda hareket eden ekipler konvoy halinde operasyon yapÄ±lacak adreslere doÄŸru yola çÄ±ktÄ±. Operasyon kapsamÄ±nda ÅžiÅŸli, KuÅŸtepe Mahallesi’nde bulunan 50 adrese özel tim yardÄ±mÄ±yla girildi. Girilen adreslerde ÅŸüpheli ÅŸahÄ±slar üzerine arama çalÄ±ÅŸmasÄ± yapÄ±ldÄ±. ÅžiÅŸli Ä°lçesi genelinde yapÄ±lan operasyon kapsamÄ±nda 50 adreste çalÄ±ÅŸma yapÄ±lÄ±rken 35 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± olduÄŸu öÄŸrenildi.

 
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