Ana Sayfa | TÃœRKÄ°YE 28/02/2017 08:00

Ä°stanbul'da akÄ±l almaz Ã¶lÃ¼m

Abdullah Ã–ner

Ä°stanbul'da bulunan bir oteller zincirinin gece mÃ¼dÃ¼rÃ¼ Abdullah Ã–ner apartman boÅŸluÄŸundan dÃ¼ÅŸerek can verdi

Gece yarÄ±sÄ± saat 01.00 sÄ±ralarÄ±nda BeyoÄŸlu Abdülhak Hamit Caddesi'ndeki bir otelde meydana gelen olayda iddiaya göre Ä°stanbul'da bulunan bir oteller zincirinin gece müdürlüÄŸünü yapan Abdullah Öner sorumlu olduÄŸu otelin çatÄ± katÄ±na çÄ±ktÄ±. Bu sÄ±rada bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybeden Öner, yan tarafta bulunan binanÄ±n apartman boÅŸluÄŸundan 5 kat aÅŸaÄŸÄ±ya düÅŸtü.OlayÄ± gören otel çalÄ±ÅŸanlarÄ± hemen polis itfaiye ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri Abdullah Öner'in olay yerinde öldüÄŸünü teÅŸhis etti.

Öner'in cansÄ±z bedeni yapÄ±lan incelemelerden sonra ambulansla morga götürüldü. Olay yeri inceleme ekipleri otel de ve Öner'in düÅŸtüÄŸü yerde incelemelerde bulundu. Polis olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

 
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