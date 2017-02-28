Adana'da feci kavga, Suriyelilerin Ã§adÄ±rlarÄ±nÄ± ateÅŸe verdiler

Adana'da yaÅŸanan olayda mahalle sakinleri ile Suriyeliler arasÄ±nda Ã§Ä±kan tartÄ±ÅŸma sonucunda silah sesleri duyuldu

Adana'nÄ±n YüreÄŸir ilçesinde yaÅŸanan olayda, bazÄ± mahalle sakinleri ile çadÄ±rda kalan Suriyeler arasÄ±nda henüz nedeni belirlenemeyen bir nedenle tartÄ±ÅŸma çÄ±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmanÄ±n kavgaya dönüÅŸmesiyle, 2’si Suriyeli, 3 kiÅŸi silahla yaralandÄ±. ÇÄ±kan olaylarda Suriyelilerin çadÄ±rlarÄ± ateÅŸe verilirken, araçlarÄ±n camlarÄ± kÄ±rÄ±ldÄ±.

VatandaÅŸlarÄ±n ihbarÄ± üzerine olay yerine çok sayÄ±da polis ekipleri sevk edildi. Polis olayda kullanÄ±lan pompalÄ± tüfeklere el koydu. YaralÄ±lar Numune EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi ile Çukurova Devlet Hastanesinde tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Suriyeli uyruklu Cabir Abid (25), ve Ferhan Abid (32)’in durumlarÄ±nÄ± aÄŸÄ±r olduÄŸu öÄŸrenilirken, Hüseyin Can D.(30) saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu bildirildi.

‘SURÄ°YELÄ°LER TAHLÄ°YE EDÄ°LDÄ°’

Olay yerine gelen Özel Harekat Polisler, mahallede uzun namlulu silahlarla geniÅŸ güvenlik önlemleri aldÄ±. Polis ekiplerinin iki grubu ayÄ±rmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Suriyeliler otobüslerle oturduklarÄ± çadÄ±rlardan tahliye edildi.