FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi kadÄ±n bakÄ±n nerede bulundu

Artvin'de FETÃ– Ã¼yeliÄŸinden aranan kadÄ±n, otomobilin gizli bÃ¶lmesinde bulundu
Artvin'de, FetullahçÄ± Terör Örgütü (FETÖ) üyeliÄŸinden aranan kadÄ±n ÅŸüpheli, Gürcistan'a kaçarken otomobilin gizli bölmesinde yakalandÄ±.
Ä°STÄ°HBARAT ÇALIÅžMASI YAPILDI
Sarp Gümrük Muhafaza KaçakçÄ±lÄ±k ve Ä°stihbarat MüdürlüÄŸü ekipleri, istihbarat çalÄ±ÅŸmalarÄ± neticesinde Gürcistan uyruklu Aslan Vashakmadze'nin, Sarp SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ±'ndan Gürcistan'a kaçak geçiÅŸlere aracÄ±lÄ±k ettiÄŸini belirledi.
YaklaÅŸÄ±k bir hafta önce Vashakmadze ve aracÄ±nÄ± takibe alan ekipler, Sarp SÄ±nÄ±r KapÄ±sÄ± gümrük sahasÄ±na gelen otomobili kontrolden geçirdi.
GÄ°ZLÄ° BÖLMEDE CENÄ°N ÅžEKLÄ°NDE YATARKEN BULUNDU
Güvenlik güçlerince yapÄ±lan detaylÄ± aramada aracÄ±n arka koltuÄŸunun altÄ±ndaki yakÄ±t deposunu kaplayan saca yeni kaynak yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlendi. Kaynak noktalarÄ±nÄ± çekiçle ayÄ±ran ekipler, oluÅŸturulan gizli bölmeye cenin ÅŸeklinde saklanmÄ±ÅŸ kadÄ±n buldu.
FETÖ ÜYELÄ°ÄžÄ°NDEN YAKALAMA KARARI VARMIÅž
GözaltÄ±na alÄ±nan kadÄ±nÄ±n, FETÖ/PDY üyeliÄŸinden yakalama kararÄ± bulunan H.T.K. olduÄŸu tespit edildi. Gürcistan uyruklu sürücü Vashakmazde sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildi, H.T.K. ise emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± mahkemece cezaevine gönderildi.