Yurt genelinde hava durumu nasÄ±l 28 Åžubat 2017

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan son aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re yurt genelinde hava durumu ÅŸÃ¶yle olacak

YapÄ±lan son deÄŸerlendirmelere göre, ülke genelinde yaÄŸÄ±ÅŸ beklenmiyor.

Meteoroloji Genel MüdürlüÄŸünden alÄ±nan tahminlere göre, batÄ± ve güney kesimlerin parçalÄ± ve çok bulutlu, diÄŸer yerlerin parçalÄ± ve az bulutlu geçeceÄŸi tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Ä°ç Anadolu'nun kuzeydoÄŸusu, DoÄŸu Karadeniz'in iç kesimleri ve DoÄŸu Anadolu'da buzlanma ve don olayÄ± ile birlikte Marmara Bölgesi ve ülkenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ülke genelinde artacaÄŸÄ± ve mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üzerinde seyredeceÄŸi tahmin ediliyor.

RüzgarÄ±n genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sÄ±ra orta kuvvette, yarÄ±n (çarÅŸamba) DoÄŸu Akdeniz'de kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.

BazÄ± illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sÄ±caklÄ±klarÄ± ise ÅŸöyle:

Ankara: ParçalÄ± yer yer çok bulutlu 17

Ä°stanbul: ParçalÄ± bulutlu 10

Bursa: ParçalÄ± bulutlu 16

Ä°zmir: ParçalÄ± ve çok bulutlu 19

Adana: ParçalÄ± ve çok bulutlu 25

Antalya: ParçalÄ± ve çok bulutlu 20

Samsun: ParçalÄ± ve az bulutlu 12

Trabzon: ParçalÄ± ve az bulutlu 11

Erzurum: ParçalÄ± ve az bulutlu 6

DiyarbakÄ±r: ParçalÄ± yer yer çok bulutlu 19