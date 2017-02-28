Kendisinden ayrÄ±lmak isteyen eÅŸine cani koca asitli kahve iÃ§irdi

EÅŸini boÅŸanma davasÄ± aÃ§tÄ±ÄŸÄ± iÃ§in asitli kahve iÃ§irerek Ã¶ldÃ¼rmek isteyen kocaya mÃ¼ebbet hapis istendi. Hastaneye hemen kaldÄ±rÄ±lan kadÄ±nÄ±n zehirlendiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Ä°stanbul'da akÄ±llara durgunluk veren bir olay yaÅŸandÄ±. KÄ±skanç koca, kendisinden ayrÄ±lmak isteyen eÅŸine asitli kahve içirdi. Ä°stanbul'da üç çocuk annesi 32 yaÅŸÄ±ndaki Gurbet E., eÅŸi Cengiz E. ile aralarÄ±nda anlaÅŸmazlÄ±k yaÅŸÄ±yordu. Cengiz E. sürekli eÅŸiyle tartÄ±ÅŸÄ±yor ve 39 yaÅŸÄ±ndaki adam, karÄ±sÄ±nÄ± sürekli darp ediyordu. Ä°kili, geçtiÄŸimiz günlerde kÄ±skançlÄ±k sebebiyle yeniden tartÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±. Gurbet E., kendisini herkesten kÄ±skanan kocasÄ±ndan boÅŸanmak istedi. EÅŸinin kendisinden boÅŸanacaÄŸÄ± korkusuyla Cengiz E. intikam almak istedi. 8 Nisan SabahÄ±, erkenden uyanan koca, karÄ±sÄ±na kahve hazÄ±rladÄ±. Yataktan kalkan Gurbet E., eÅŸinin hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± kahveyi içti. Fakat bu sÄ±rada genç kadÄ±nÄ±n aÄŸzÄ± ve dili yandÄ±. Kusmaya baÅŸlayan genç kadÄ±nÄ±n aÄŸzÄ±ndan köpükler geldi. EÅŸi tarafÄ±ndan hastaneye kaldÄ±rÄ±lan genç kadÄ±nÄ±n zehirlendiÄŸi tespit edildi.EÅŸini öldürmeye teÅŸebbüs eden Cengiz E., Ä°stanbul Sulh Ceza HakimliÄŸi'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Kaynak: Sabah)